Guadalajara Ricardo Marín confía en Chivas pese a falta de seleccionados en Liguilla El delantero rojiblanco confía en sus compañeros y se ve llegando hasta la final del torneo.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Ricardo Marín descarta preocupación por falta de seleccionados en Chivas

El delantero de Chivas, Ricardo Marín, se pronunció respecto a las próximas ausencias que tendrán los rojiblancos debido a la concentración de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y en la que el equipo apunta a ser uno de los más afectados de cara a la Liguilla.

Sin embargo, Marín descartó preocupación y aseguró tener confianza en los compañeros que se quedarán para poder seguir avanzando en la fiesta grande del futbol mexicano.

PUBLICIDAD

"Desde que inició la temporada, el profe nos lo hizo saber, que nosotros apuntábamos para lo más alto de la tabla. Sabemos que tenemos un gran plantel, que esté quien esté va a dar lo mejor", comentó Marín ante los medios de comunicación.

Una de las principales ausencias, será la de Armando González, quien es el goleador del equipo, pero reiteró la confianza en que su baja pueda ser bien cubierta. "Sabemos que tiene altas probabilidades de ir y es un golpe duro para nosotros tanto que se vaya él, como los demás seleccionados. Sabemos que tenemos con que pelear", aseguró.

MARÍN VE A CHIVAS LLEGANDO A LA FINAL DE LA LIGA MX

Marín aceptó que les hubiera gustado tener a todo el plantel, pero consideró que los jugadores que deban entrar al relevo lo harán de buena forma. Tanta es su confianza, que incluso aseguró que en el equipo no han hecho ningún plan antes de las fechas de la final del futbol mexicano.