    Mundial 2026

    Antonio Mohamed sorprendido por lista del 'Vasco' Aguirre

    El estratega del Toluca aseguró que "Marcel está cada día mejor" y que tendrá minutos ante LAFC.

    Por:
    Raúl Martínez
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    Video Mohamed rompe el silencio sobre la no convocatoria de Marcel

    Antonio Mohamed se mostró sorprendido con los pocos jugadores que fueron convocados por Javier Aguirre en la primera lista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 y lamentó que Marcel Ruiz no fuera llamado.

    En conferencia de prensa previo al duelo entre Toluca y LAFC por la Concacaf, el ‘ Turco’ aseguró que Marcel está en buena forma y tendrá minutos en el juego de ida de las semifinales.

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    Nosotros teníamos contemplados tener cuatro jugadores, fueron dos, y los dos que no fueron se quedaran al 100 por ciento con nosotros

    “( Marcel) va a jugar mañana y lo intentará hacer de la mejor manera, después, yo no estoy en la cabeza del cuerpo técnico de la selección, solo estoy acá en Toluca y son decisiones que toman

    Marcel está cada día mejor, le falta ritmo de competencia, pero con el correr de los partidos los va a lograr, así que es una lástima que no esté, pero nosotros lo vamos a tener acá y lo vamos a aprovechar”, afirmó Mohamed.

    Cabe destacar que Marcel Ruiz sufrió una lesión de ligamento cruzado hace unas semanas, pero hace unos días regresó a las canchas sin pasar por el quirofano intentando llegar al Mundial, pero el Vasco Aguirre decidió no llevarlo.

    Alexis Vega y Jesús Gallardo fueron los jugadores del Toluca que convocó Javier Aguirre para la Copa del Mundo del 2026, dejando fuera a Everardo López y Marcel Ruiz.

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