    México 2026

    Alexis Vega escribe emotivo mensaje a Marcel Ruiz y Everardo López

    El delantero de Toluca dejó mensajes de apoyo para sus compañeros quienes finalmente no disputarán el torneo demostrando su empatía.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video El emotivo mensaje de Alexis Vega a sus compañeros de Toluca que no irán al Mundial

    Luego de que se diera a conocer la lista de futbolistas convocados de la Liga MX para jugar con México en la Copa Mundial de la FIFA 2026, sorprendió la ausencia de futbolistas que habían sido habituales en las convocatorias de Javier Aguirre.

    Entre esos nombres destacaron los de Marcel Ruiz y también de Everardo López, jugadores de Toluca y quienes tenían la esperanza de disputar la Copa del Mundo.

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    ¿QUÉ DIJO ALEXIS VEGA TRAS LA NO CONVOCATORIA DE MARCEL RUIZ Y EVERARDO LÓPEZ?

    Ante esta situación se pronunció Alexis Vega, compañero en Toluca de ambos jugadores y a quienes dejó un emotivo mensaje en sus redes sociales para demostrarles su apoyo por esta situación.

    Sobre Marcel Ruiz resaltó su lucha por tratar de entrar en la lista pese a su lesión, situación que encontró inspiradora el delantero mexicano.

    "Marcel, mucha admiración y respeto. Diste todo de ti para subirte al barco aún sabiendo que estabas lesionado, diste una lección de vida e inspiración a muchas personas. Te quiero, hermano; siempre contigo", expresó el futbolista mexicano.

    En tanto que para Everardo rescató el gran talento que tiene pese a su juventud y le dio ánimos porque ve en él un futuro brillante.

    "Ever, eres un chico extraordinario que con poca edad sabemos de lo que eres capaz. Sigue trabajando como lo estás haciendo que tienes un futuro brillante. Te quiero, mi carnal", escribió en su hisotria de Instagram.

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