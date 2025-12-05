Video Raúl Jiménez y Edson Álvarez reaccionan y hablan en vivo tras conocer la suerte de México

Raúl Jiménez y Edson Álvarez, jugadores de la Selección Mexicana, tuvieron un intercambio en vivo en Línea de 4 de TUDN justo después de que terminara el Sorteo del Mundial 2026.

Ambos elementos de la Selección Mexicana expresaron su opinión, además de darse ánimos mutiamente después de que el Tri conociera a sus rivales para la magna justa del próximo año.

PUBLICIDAD

"Mucho éxito mañana en tu partido", deseó Raúl Jiménez a Edson Álvarez, quien tiene compromiso este sábado con el Fenerbahce de Turquía.

Ante esto, Edson Álvarez dedicó palabras a Raúl Jiménez en la que quedó en evidencia el liderazgo de ambos elementos dentro del conjunto mexicano.

"Muchas gracias, no escuché lo del principio, pero tú y yo sabemos el equipo, la responsabilidad grande de estar en nuestro país, sabemos lo que tenemos qué hacer y contentos de representar a nuestro país en un momento tan importante".