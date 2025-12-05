    Mundial 2026

    El emotivo intercambio que Raúl Jiménez y Edson Álvarez tuvieron en pleno programa tras sorteo

    Ambos jugadores de la Selección Mexicana intercambiaron comentarios después de que se efectuara el Sorteo para el Mundial 2026.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video Raúl Jiménez y Edson Álvarez reaccionan y hablan en vivo tras conocer la suerte de México

    Raúl Jiménez y Edson Álvarez, jugadores de la Selección Mexicana, tuvieron un intercambio en vivo en Línea de 4 de TUDN justo después de que terminara el Sorteo del Mundial 2026.

    Ambos elementos de la Selección Mexicana expresaron su opinión, además de darse ánimos mutiamente después de que el Tri conociera a sus rivales para la magna justa del próximo año.

    "Mucho éxito mañana en tu partido", deseó Raúl Jiménez a Edson Álvarez, quien tiene compromiso este sábado con el Fenerbahce de Turquía.

    Ante esto, Edson Álvarez dedicó palabras a Raúl Jiménez en la que quedó en evidencia el liderazgo de ambos elementos dentro del conjunto mexicano.

    "Muchas gracias, no escuché lo del principio, pero tú y yo sabemos el equipo, la responsabilidad grande de estar en nuestro país, sabemos lo que tenemos qué hacer y contentos de representar a nuestro país en un momento tan importante".

    México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y un equipo europeo por definir en la Fase de Grupos del Mundial 2026.

