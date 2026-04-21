México 2026 Diego Lainez es defendido por su hermano ante posible ausencia en el Mundial 2026 Mauro Lainez lo considera el mejor extremo derecho y que si no va a la Copa del Mundo es por intereses.

Video Polémicas palabras en defensa de Diego Lainez si no va al Mundial

La ausencia de Diego Lainez en la Selección Mexicana con Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026 fue abordada por su hermano Mauro, esto en conferencia de prensa en las últimas horas.

El elemento charló con los medios de comunicación en la previa del partido de la Jornada 16 del Clausura 2026, donde Mazatlán recibirá a Toluca y los boletos son gratis para el último partido del cuadro sinaloense en casa en la Liga MX.

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Las polémicas palabras en defensa de Diego Lainez



El mayor de los hermanos Lainez fue polémico en sus declaraciones al dar sus razones por las que Diego debería estar convocado en México y asistir al Mundial 2026.

"Creo que siempre lo he dicho, para mí mi hermano es el mejor extremo derecho de la Liga MX, es un jugador que para mí tiene que estar en el Mundial, que se lo ha ganado a pulso.

"Si no está es por intereses mayores, que cada uno sabrá, la FMF y la gente encargada de eso, pero mi hermano por lo que ha demostrado tiene que estar en el Mundial", comentó el elemento del Mazatlán.

Desde hace unas semanas, Javier Aguirre habló sobre la ausencia de Diego Lainez, algunos reportan un tema de indisciplina, pero el entrenador del Tri señaló que todo es una decisión técnica.

"Hablar de un sólo jugador que no está, tengo que hablar de otros 55. Lo que sí quiero aclarar es que no habido un sólo acto de indisciplina desde que estoy, hubo algo extraño, que fue lo de Huescas y no lo lleve a Copa Oro por lo mismo, porque lo iba a exponer a la opinión pública, después del tema del exceso de velocidad. De ahí en adelante no hay acto de indisciplina", dijo el DT de México el pasado 26 de marzo.

El especial partido de los hermanos Lainez



Mauro Lainez culminará su etapa con Mazatlán en partido de visita ante Tigres, un compromiso especial que le hará reencontrarse con su hermano Diego, en el último juego del Mazatlán en Liga MX al desaparecer por su venta al Atlante.

"El último partido es contra mi hermano, con el equipo que me dio la oportunidad, cuando nadie me la quería dar. Son sentimientos encontrados, porque enfrentar a mi hermano, lo hice en Mazatlán el torneo pasado, se cumplió un sueño y otra vez puede ocurrir. Es el último partido del equipo, voy a disfrutarlo como si fuera el último", finalizó el jugador mexicano.