México 2026 La razón por la que Diego Lainez no fue incluido en la lista de la Selección Mexicana El director técnico del Tricolor habló acerca de la ausencia del jugador de Tigres en la convocatoria para la Fecha FIFA de marzo.

Video ¿Por qué Lainez no va a Selección Mexicana? Aguirre responde

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, fue cuestionado sobre la ausencia de Diego Lainez, quien pasa por un buen momento con Tigres de la UANL tanto en la Liga MX Clausura 2026 como en la Concacaf Champions Cup.

El estratega del Tricolor, de cara a la Fecha FIFA de marzo, señaló que no se centrará en un solo jugador, pues en otras ocasiones comentó que si bien entiende los puntos de vista y críticas sobre algunas ausencias de jugadores, se guía por los que marchan en un mejor momento.

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“Hablar de un solo jugador que no está es como decir tengo que hablar de otros 55 jugadores que no han venido y hoy no han vuelto. Lo que sí quiero aclarar es que no ha habido ni un acto, ni uno solo, en 20 meses, de indisciplina”.

Fue el tema de la indisciplina el que llegó a abarcar Javier Aguirre para no ahondar en el caso de Diego Lainez, pues destacó que durante su nueva etapa al frente de la Selección Mexicana no ha tenido que lidiar con malos comportamientos al interior del equipo.

“ Hubo algo extraño, ajeno a nosotros que fue el exceso de velocidad de (Rodrigo) Huescas, estaba en un proceso judicial y fue condenado por eso no lo convoque a Copa Oro, no me parecía justo porque lo iba exponer a la opinión pública, fue el único acto en 20 meses de indisciplina.

“Alguna vez uno sacó el teléfono y fue multado. En otra ocasión uno llegó un minuto tarde… En ese sentido lo digo con mucho orgullo, todos los que han venido han tenido una actitud extraordinaria dentro y fuera del campo de juego. No me gustaría que el rumor, que es normal que se desaten rumores y den seguidilla a una noticia falsa”, indicó ‘Vasco’ Aguirre en conferencia de prensa.