    México 2026

    Ivar Sisniega acepta que Selección Mexicana tiene complicada relación con la afición

    El presidente de la FMF habló de la importancia del apoyo de los fans para el Mundial 2026.

    Por:Antonio Quiroga
    add
    Síguenos en Google
    Video Admiten que hay una "relación turbulenta" entre el Tri y su afición

    Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, catalogó como "relación turbulenta" el nexo de la Selección Mexicana con la afición.

    PUBLICIDAD

    En conferencia de prensa, donde se anunció al Estadio Cuauhtémoc como sede del partido amistoso de México vs. Ghana en mayo, el directivo fue cuestionado sobre este tema.

    Más sobre México 2026

    Javier Aguirre anuncia qué seleccionado mexicano no estará en el Mundial por lesión
    2:20

    Javier Aguirre anuncia qué seleccionado mexicano no estará en el Mundial por lesión

    Seleccion Mexico
    "Fue una mier*", así recordó Javier Aguirre su gol a Argentina en Puebla
    2:37

    "Fue una mier*", así recordó Javier Aguirre su gol a Argentina en Puebla

    Seleccion Mexico
    Admiten que hay una "relación turbulenta" entre el Tri y su afición
    1:30

    Admiten que hay una "relación turbulenta" entre el Tri y su afición

    Seleccion Mexico
    Mundial 2026: amistoso México vs. Ghana se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla
    1 mins

    Mundial 2026: amistoso México vs. Ghana se jugará en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana: revelan fecha de convocados y sparrings de cara al Mundial 2026
    2 mins

    Selección Mexicana: revelan fecha de convocados y sparrings de cara al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Hay fecha para los primeros convocados al Mundial y 'sparrings'
    1:41

    Hay fecha para los primeros convocados al Mundial y 'sparrings'

    Seleccion Mexico
    Duilio Davino habla sobre los tiempos de recuperación de Edson Álvarez, ¿llega al Mundial?
    2 mins

    Duilio Davino habla sobre los tiempos de recuperación de Edson Álvarez, ¿llega al Mundial?

    Seleccion Mexico
    En Selección Mexicana confirman contactos con Álvaro Fidalgo: ¿será convocado por Aguirre?
    1 mins

    En Selección Mexicana confirman contactos con Álvaro Fidalgo: ¿será convocado por Aguirre?

    Seleccion Mexico
    Selección Mexicana da fechas de partidos amistosos ante Serbia, Ghana y Australia
    1 mins

    Selección Mexicana da fechas de partidos amistosos ante Serbia, Ghana y Australia

    Seleccion Mexico
    Edson Álvarez lanza mensaje tras ser operado del tobillo en Turquía
    1 mins

    Edson Álvarez lanza mensaje tras ser operado del tobillo en Turquía

    Seleccion Mexico

    "Tambien hemos platicado de la importancia que tiene para la Selección contar con el apoyo del público mexicano, es uno de los elementos que puede pesar mucho para el buen desempeño de nuestra Selección en la Copa del Mundo, el tener el apoyo de nuestro público mexicano, sabemos que la relación ha sido, una relación turbulenta en los últimos años.

    "Lo que hemos buscado es ese acercamiento, con la contratación de Javier Aguirre, que le transmitido un amor por la camiseta a todos los jugadores, que solo vienen los que quieren jugar por México, que se van a entregar en la cancha, que sepan el público que mexicano que la Selección se va a entregar con todo lo que tiene para lograr el mejor resultado posible".

    ESTADIO CUAUHTÉMOC TENDRÁ SU CANCHA AL 100 POR CIENTO


    José Luis García Parra, coordinador del gabinete del estado de Puebla, estuvo presente en la conferencia de prensa para hablar sobre las condiciones del terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc que ha generado mucha polémica.

    Esto viene a raíz de que se decidió cambiar el pasto a finales del Apertura 2025, por lo que, en voz del representante del gobierno estatal, todo van en tiempo y forma.

    "Iniciamos a finales de noviembre, se proyectó todo este trabajo en una ruta hacia finales del mes de abril para que estuviera al 100 por ciento las condiciones de la cancha, ahora nos econtramos al 90 por ciento, pudieron constatar el pasado fin de semana que hubo dos partidos, ahí se reflejaron las condiciones de la cancha, no presetan ningún problema.

    PUBLICIDAD

    "Este sábado vendrá una empresa a hacer una revision, valoración y estudio, que esta certificada y avalada por la FMF, hará esta visita para hacer el análisis y estará enviando los reportes, estamos a tiempo para estar al 100 por ciento para estos compromisos de nuestra Selección Nacional rumbo al Mundial 2026", finalizó García Parra.

    Video ¿La cancha del Estadio Cuauhtémoc estará lista para el amistoso?
    Relacionados:
    México 2026Mundial 2026Ivar Sisniega