México 2026 Ivar Sisniega acepta que Selección Mexicana tiene complicada relación con la afición El presidente de la FMF habló de la importancia del apoyo de los fans para el Mundial 2026.

Video Admiten que hay una "relación turbulenta" entre el Tri y su afición

Ivar Sisniega, presidente de la Federación Mexicana de Futbol, catalogó como "relación turbulenta" el nexo de la Selección Mexicana con la afición.

En conferencia de prensa, donde se anunció al Estadio Cuauhtémoc como sede del partido amistoso de México vs. Ghana en mayo, el directivo fue cuestionado sobre este tema.

"Tambien hemos platicado de la importancia que tiene para la Selección contar con el apoyo del público mexicano, es uno de los elementos que puede pesar mucho para el buen desempeño de nuestra Selección en la Copa del Mundo, el tener el apoyo de nuestro público mexicano, sabemos que la relación ha sido, una relación turbulenta en los últimos años.

"Lo que hemos buscado es ese acercamiento, con la contratación de Javier Aguirre, que le transmitido un amor por la camiseta a todos los jugadores, que solo vienen los que quieren jugar por México, que se van a entregar en la cancha, que sepan el público que mexicano que la Selección se va a entregar con todo lo que tiene para lograr el mejor resultado posible".

ESTADIO CUAUHTÉMOC TENDRÁ SU CANCHA AL 100 POR CIENTO



José Luis García Parra, coordinador del gabinete del estado de Puebla, estuvo presente en la conferencia de prensa para hablar sobre las condiciones del terreno de juego del Estadio Cuauhtémoc que ha generado mucha polémica.

Esto viene a raíz de que se decidió cambiar el pasto a finales del Apertura 2025, por lo que, en voz del representante del gobierno estatal, todo van en tiempo y forma.

"Iniciamos a finales de noviembre, se proyectó todo este trabajo en una ruta hacia finales del mes de abril para que estuviera al 100 por ciento las condiciones de la cancha, ahora nos econtramos al 90 por ciento, pudieron constatar el pasado fin de semana que hubo dos partidos, ahí se reflejaron las condiciones de la cancha, no presetan ningún problema.

"Este sábado vendrá una empresa a hacer una revision, valoración y estudio, que esta certificada y avalada por la FMF, hará esta visita para hacer el análisis y estará enviando los reportes, estamos a tiempo para estar al 100 por ciento para estos compromisos de nuestra Selección Nacional rumbo al Mundial 2026", finalizó García Parra.