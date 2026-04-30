Liga MX Mikel Arriola ve opción que la Liga MX tenga más clubes vía expansión El Comisionado Presidente de la FMF charló con TUDN de la multipropiedad y la lista al Mundial 2026.

Video Mikel Arriola abre la posiblidad que la Liga MX se expanda a futuro

Mikel Arriola, Comisionado Presidente de la Federación Mexicana de Futbol, habló con TUDN desde el 76° Congreso de la FIFA en Vancouver en que se han apobados cambios en algunas reglas de cara al Mundial 2026.

En palabras con Alex de la Rosa, Mikel Arriola abordó tema de seguridad de cara a la Copa del Mundo, pero también comentó sobre la convocatoria de jugadores de la Liga MX al Mundial 2026 y la opción que existan cambios a futuro.

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"No me voy a meter en temas deportivos, Javier tiene toda nuestra absoluta confianza, debemos ser serios con los clubes y siempre se podrá justificar cualquier cincunstancia única, pero tenemos confianza en que Javier va a tomar las mejores decisiones, contentos de que a una semana de la Asamblea de Liga MX estamos en el Congreso FIFA más fortalecidos".

Mikel Arriola abre opción a más clubes en la Liga MX



Ante los rumores que han existido en medios sobre la opción de que la Liga MX se convierta en la MLS con el formato de clubes vía compra de franquicia de expansión, Mikel Arriola compartió sus impresiones.

"El primero es la multipropiedad, tenemos que terminar con eso y después es otra instancia de entrar a la liga, la valoración que se tiene que hacer es centralizar nuestras propiedades para que en el caso que haya expansiones, se incremente el valor de los activos, ahí es donde sn duda habría una oportunidad"

También tuvo palabras para el tema de la multipropiedad tras la venta del Atlas la semana pasada a Grupo PRODI y José Migul Bejos.

"En un plano de año cuatro meses, donde siempre dijimos que la multipropiedad se tiene que ir por las bunas razones, los equipos se van a vender porque cambian las cosas y eso pasó, ya se vendieron al 100% tres de cuatro y uno ya salió al mercado, vamos a cumplir con este tema que era central, para que generáramos credibilidad y vemos que hay gran apetito por los equipos mexicanos".