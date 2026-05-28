México 2026 ¿Edson Álvarez está para iniciar en el Mundial?: Miguel Herrera responde El extécnico de la Selección Mexicana es determinante sobre usar jugadores que no están al 100 en un Mundial.

Video Miguel Herrera habla del caso de Edson Álvarez con Selección Mexicana

Durante su participación en el programa de Faitelson sin Censura, Miguel Herrera advirtió que es arriesgado alienar a un jugador que no está al 100 por ciento en un partido del Mundial, a pesar de todas las cualidades que pueda tener.

"A lo mejor utilizarlo sería para que ayude el equipo, si no está al 100%, el Mundial te da tres juegos, realmente tienes tres partidos, no por el cuarto, el quinto porque si no te vas temprano a tu casa, tienes que usar los que físicamente estén mejor, que estén al 100 o un jugador que sepas que te va a dar el 100% de él determinado tiempo".

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Sobre el caso específico de Edson Álvarez, el Piojo advirtió que en su posición Javier Aguirre tendrá la opción de usar a Erik Lira, quien en Cruz Azul ha tenido un extraordinario papel.

"Si me estás hablando del caso de Edson, yo creo qu e Lira está en un momento idóneo, está atravesando un momento extraordinario, acostumbrado a la altura de México a jugar aquí, esa es la ventaja que lleva. La ventaja que lleva Edson es que es el capitán, el líder, el que tenía la comunicación directa con el técnico".

Incluso, el extécnico de la Selección Mexicana advirtió a David Faitelson que habrá muchas posibilidades que que el 'Vasco' Aguirre tenga dudas en el primer partido si Edson no logra ponerse en su mejor versión.