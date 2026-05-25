    México 2026

    Selección Mexicana: Los 25 jugadores con lugar seguro al Mundial 2026

    Javier Aguirre parece tener definidos a prácticamente el 99 por ciento de la lista final.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video ¿Quiénes tiene su 'lugar seguro en México al Mundial 2026?

    La convocatoria de la Selección Mexicana al Mundial 2026 puede tener una sorpresa que nadie esperaba como siempre pasa en las listas finales para las Copas del Mundo.

    Tras la última información de tener para los siguientes días prácticamente a 25 de los 26 jugadores que apuntan a estar en la Copa del Mundo, el reporte de Gibrán Araige se centraba en dos nombres, Alejandro Gómez o Kevin Castañeda, para completar la lista.

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    Ambos son futbolistas de Tijuana, pero son los únicos sparrings que no abandonaron la concentración como Luis Rey, Óscar García o Eduardo Águila, entre otros, tras el partido ante Ghana en Puebla que ganó México 2-0.

    Ante esto, parece que jugadores como César 'Chino' Huerta, Germán Berterame o Julián Araujo se pueden despedir de una convocatoria al Mundial 2026, al ser los que militan fuera de México.

    Esto finalmente queda en el aire, ya que la prelista contiene a más jugadores que pueden ser el cupo 26 y que generar una última sorpresa por parte de Javier Aguirre para el torneo.

    JUGADORES CONCENTRADOS RUMBO AL MUNDIAL 2026


    A la primera lista de 12 jugadores de la Liga MX junto a ocho sparrings, en las últimas semanas se fueron sumando poco a poco elementos que militaban en el extranjero.

    Al momento estos son los jugadores que están ya concentrados o que reportarán en en días próximos como Raúl Jiménez y Johan Vásquez que se integrarán al plantel en Los Angeles.

    • PORTEROS: Carlos Acevedo, Raúl Rangel y Guillermo Ochoa
    • DEFENSAS: César Montes, Israel Reyes, Jesús Gallardo, Johan Vásquez, Mateo Chávez, Jorge Sánchez
    • MEDIOS: Edson Álvarez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Erik Lira, Gilberto Mora, Luis Chávez, Obed Vargas, Orbelín Pineda, Luis Romo
    • DELANTEROS: Alexis Vega, Armando González, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Roberto Alvarado, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.
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