México 2026 De Qatar 2022 a México 2026: los futbolistas mexicanos que repiten en Copas del Mundo Estos son los jugadores de la convocatoria de Javier Aguirre que estuvieron la pasada Copa del Mundo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video De Qatar 2022 a México 2026: los futbolistas mexicanos que repiten en Copas del Mundo

El técnico de la Selección Mexicana, Javier ‘Vasco’ Aguirre dio a conocer su lista de 26 futbolistas, que tomarán parte en la Copa del Mundo 2026 de México Estados Unidos y Canadá.

De la relación que dio a conocer Gerardo ‘Tata’ Martino para Qatar en el 2022 y a la que se difundió este día por el Vasco, 12 jugadores repiten para este certamen que se jugará en casa.

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En el arco, Guillermo Ochoa cumplirá su sexta Copa del Mundo. En la zaga aparecen Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Jesús Gallardo, César Montes, Luis Chávez y Edson Álvarez.

En el medio campo regresan Orbelín Pineda, Luis Romo y en el ataque Raúl Jiménez, Alexis Vega y Roberto ‘Piojo’ Alvarado.

¿Titulares ante Sudáfrica?

De este grupo se perfilan para ser titulares ante Sudáfrica: Johan Vásquez, Jesús Gallardo, Edson Álvarez y Raúl Jiménez.

La Copa del Mundo 2026 se inaugura el próximo 11 de junio en el estadio de la Ciudad de México con el país anfitrión recibiendo a Sudáfrica.