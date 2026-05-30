México vs. Australia ¡EN VIVO! Resumen, goles y resultado del partido amistoso previo al Mundial
La Selección Mexicana y la australiana afinan detalles para la Copa del Mundo que está a pocos días de iniciar.
México y Australia se medirán en un partido amistoso y de preparación de cara al Mundial 2026, este encuentro se disputará en la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California.
Para este duelo, Javier Aguirre eligió a estos jugadores para arrancar el partido en California:
- Raúl Rangel
- Jorge Sánchez
- Edson Álvarez
- Johan Vásquez
- Luis Romo
- Mateo Chávez
- Luis Chávez
- Orbelín Pineda
- Álvaro Fidalgo
- Alexis Vega
- Guillermo Martínez
Tony Popovic por su parte, mandará estos once futbolistas para el pitazo inicial frente a México:
- Maty Ryan
- Jacob Italiano
- Alessandro Circati
- Harry Souttar
- Lucas Herrington
- Jordan Bos
- Aiden O’Neill
- Jackson Irvine
- Connor Metcalfe
- Mathew Leckie
- Mohamed Toure
¡Gol de México! Johan Vásquez marca el primero de cabeza
