    Mundial 2026

    México vs. Australia ¡EN VIVO! Resumen, goles y resultado del partido amistoso previo al Mundial

    La Selección Mexicana y la australiana afinan detalles para la Copa del Mundo que está a pocos días de iniciar.

    Por:
    Alonso Ramírez
    Video ¡Inicia la transmisión! México vs. Australia, en vivo aquí

    México y Australia se medirán en un partido amistoso y de preparación de cara al Mundial 2026, este encuentro se disputará en la cancha del Rose Bowl de Pasadena, California.

    Para este duelo, Javier Aguirre eligió a estos jugadores para arrancar el partido en California:

    • Raúl Rangel
    • Jorge Sánchez
    • Edson Álvarez
    • Johan Vásquez
    • Luis Romo
    • Mateo Chávez
    • Luis Chávez
    • Orbelín Pineda
    • Álvaro Fidalgo
    • Alexis Vega
    • Guillermo Martínez

    Tony Popovic por su parte, mandará estos once futbolistas para el pitazo inicial frente a México:

    • Maty Ryan
    • Jacob Italiano
    • Alessandro Circati
    • Harry Souttar
    • Lucas Herrington
    • Jordan Bos
    • Aiden O’Neill
    • Jackson Irvine
    • Connor Metcalfe
    • Mathew Leckie
    • Mohamed Toure
    ¡Gol de México! Johan Vásquez marca el primero de cabeza

    Video ¡Johan Vázquez le hace un golazo a Australia e ilusiona a México!
