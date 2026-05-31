Mundial 2026 México: Jugadores que tienen más y menos minutos disputados con sus clubes Estos son los futbolistas de la Selección Mexicana que tienen más y menos recorrido previo a la Copa del Mundo.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video Jugadores de México que más minutos han disputado previo al Mundial

La Selección Mexicana dio a conocer la lista final de los jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

A lo largo de estos meses, se ha hablado mucho del ritmo de juego que tienen los jugadores del Tri, ya que algunos lesionados tienen poco tiempo de haberse recuperado y otros que no tienen tanta consideración por sus clubes, sobre todo los europeos.

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En esta lista, Johan Vásquez es el jugador que más minutos jugó previos a la Copa del Mundo, mientras que Luis Chávez es el que menos tiempo de juego sumó, esto en cuanto a los que militan en el extranjero.

De los seleccionados de la Liga MX, el defensor del América, Israel Reyes es el que tiene más cargadas las piernas y el que menos minutos jugó fue Gilberto Mora.

De los porteros sorprende que Memo Ochoa sea el que más minutos disputó, entre los defensas después de Johan Vásquez e Israel Reyes aparece César Montes.

Entre los mediocampistas Erik Lira es el que más jugó, mientras que el delantero con más recorrido fue Roberto Alvarado.

- PORTEROS

Raúl 'Tala' Rangel, 1350 minutos

Carlos Acevedo, 1330 minutos

Francisco Guillermo Ochoa, 1890 minutos

-DEFENSAS

Israel Reyes, 1800 minutos

Jorge Sánchez, 728 minutos

César Montes, 2418 minutos

Johan Vásquez, 3487 minutos

Edson Álvarez, 1081 minutos

Jesús Gallardo, 1430 minutos

Mateo Chávez, 1634 minutos

-MEDIOCAMPISTAS

Álvaro Fidalgo, 749 minutos

Brian Gutiérrez, 929minutos

Erik Lira, 1772 minutos

Luis Romo, 850minutos

Gilberto Mora, 331minutos

Luis Chávez, 199 minutos

Obed Vargas, 750 minutos

Orbelín Pineda, 3363 minutos

-DELANTEROS

Roberto 'Piojo' Alvarado, 1393 minutos

César 'Chino' Huerta, 582 minutos

Julián Quiñones, 3042 minutos

Alexis Vega, 690 minutos

Armando 'Hormiga' González, 1268 minutos

Guillermo Martínez, 555 minutos

Santiago Gimenez, 1037 minutos

Raúl Jiménez, 2569 minutos