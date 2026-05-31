    Mundial 2026

    México: Jugadores que tienen más y menos minutos disputados con sus clubes

    Estos son los futbolistas de la Selección Mexicana que tienen más y menos recorrido previo a la Copa del Mundo.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video Jugadores de México que más minutos han disputado previo al Mundial

    La Selección Mexicana dio a conocer la lista final de los jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.

    A lo largo de estos meses, se ha hablado mucho del ritmo de juego que tienen los jugadores del Tri, ya que algunos lesionados tienen poco tiempo de haberse recuperado y otros que no tienen tanta consideración por sus clubes, sobre todo los europeos.

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    En esta lista, Johan Vásquez es el jugador que más minutos jugó previos a la Copa del Mundo, mientras que Luis Chávez es el que menos tiempo de juego sumó, esto en cuanto a los que militan en el extranjero.

    De los seleccionados de la Liga MX, el defensor del América, Israel Reyes es el que tiene más cargadas las piernas y el que menos minutos jugó fue Gilberto Mora.

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    De los porteros sorprende que Memo Ochoa sea el que más minutos disputó, entre los defensas después de Johan Vásquez e Israel Reyes aparece César Montes.

    Entre los mediocampistas Erik Lira es el que más jugó, mientras que el delantero con más recorrido fue Roberto Alvarado.

    - PORTEROS

    • Raúl 'Tala' Rangel, 1350 minutos
    • Carlos Acevedo, 1330 minutos
    • Francisco Guillermo Ochoa, 1890 minutos

    -DEFENSAS

    • Israel Reyes, 1800 minutos
    • Jorge Sánchez, 728 minutos
    • César Montes, 2418 minutos
    • Johan Vásquez, 3487 minutos
    • Edson Álvarez, 1081 minutos
    • Jesús Gallardo, 1430 minutos
    • Mateo Chávez, 1634 minutos

    -MEDIOCAMPISTAS

    • Álvaro Fidalgo, 749 minutos
    • Brian Gutiérrez, 929minutos
    • Erik Lira, 1772 minutos
    • Luis Romo, 850minutos
    • Gilberto Mora, 331minutos
    • Luis Chávez, 199 minutos
    • Obed Vargas, 750 minutos
    • Orbelín Pineda, 3363 minutos

    -DELANTEROS

    • Roberto 'Piojo' Alvarado, 1393 minutos
    • César 'Chino' Huerta, 582 minutos
    • Julián Quiñones, 3042 minutos
    • Alexis Vega, 690 minutos
    • Armando 'Hormiga' González, 1268 minutos
    • Guillermo Martínez, 555 minutos
    • Santiago Gimenez, 1037 minutos
    • Raúl Jiménez, 2569 minutos

    La Selección Mexicana inaugurará el Mundial 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.

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