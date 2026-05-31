México: Jugadores que tienen más y menos minutos disputados con sus clubes
Estos son los futbolistas de la Selección Mexicana que tienen más y menos recorrido previo a la Copa del Mundo.
La Selección Mexicana dio a conocer la lista final de los jugadores que disputarán la Copa Mundial de la FIFA 2026, misma que inicia el próximo 11 de junio en el Estadio Ciudad de México.
A lo largo de estos meses, se ha hablado mucho del ritmo de juego que tienen los jugadores del Tri, ya que algunos lesionados tienen poco tiempo de haberse recuperado y otros que no tienen tanta consideración por sus clubes, sobre todo los europeos.
En esta lista, Johan Vásquez es el jugador que más minutos jugó previos a la Copa del Mundo, mientras que Luis Chávez es el que menos tiempo de juego sumó, esto en cuanto a los que militan en el extranjero.
De los seleccionados de la Liga MX, el defensor del América, Israel Reyes es el que tiene más cargadas las piernas y el que menos minutos jugó fue Gilberto Mora.
De los porteros sorprende que Memo Ochoa sea el que más minutos disputó, entre los defensas después de Johan Vásquez e Israel Reyes aparece César Montes.
Entre los mediocampistas Erik Lira es el que más jugó, mientras que el delantero con más recorrido fue Roberto Alvarado.
- PORTEROS
- Raúl 'Tala' Rangel, 1350 minutos
- Carlos Acevedo, 1330 minutos
- Francisco Guillermo Ochoa, 1890 minutos
-DEFENSAS
- Israel Reyes, 1800 minutos
- Jorge Sánchez, 728 minutos
- César Montes, 2418 minutos
- Johan Vásquez, 3487 minutos
- Edson Álvarez, 1081 minutos
- Jesús Gallardo, 1430 minutos
- Mateo Chávez, 1634 minutos
-MEDIOCAMPISTAS
- Álvaro Fidalgo, 749 minutos
- Brian Gutiérrez, 929minutos
- Erik Lira, 1772 minutos
- Luis Romo, 850minutos
- Gilberto Mora, 331minutos
- Luis Chávez, 199 minutos
- Obed Vargas, 750 minutos
- Orbelín Pineda, 3363 minutos
-DELANTEROS
- Roberto 'Piojo' Alvarado, 1393 minutos
- César 'Chino' Huerta, 582 minutos
- Julián Quiñones, 3042 minutos
- Alexis Vega, 690 minutos
- Armando 'Hormiga' González, 1268 minutos
- Guillermo Martínez, 555 minutos
- Santiago Gimenez, 1037 minutos
- Raúl Jiménez, 2569 minutos
La Selección Mexicana inaugurará el Mundial 2026 cuando enfrente a Sudáfrica en la cancha del Estadio Ciudad de México el próximo 11 de junio.