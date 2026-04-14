Mundial 2026 Oficial: Partido México vs. Serbia se jugará en Toluca antes del Mundial 2026 La FMF confirmó que el Estadio Nemesio Diez será sede del último partido del Tri antes de la Copa del Mundo.

Video Partido México vs. Serbia se disputará en Toluca antes del Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) anunció que el partido amistoso entre México y Serbia, del próximo jueves 4 de junio, se jugará en el Estadio Nemesio Diez de Toluca.

El anuncio se dio en una conferencia de prensa que se realizó en el Palacio de Gobierno del Estado de México con la presencia del gobierno local, además de Ivar Sisniega, presidente ejecutivo de la FMF, Mikel Arriola, comisionado de la FMF, y de Duilio Davino, director deportivo de Selecciones Nacionales.

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El México vs. Serbia se disputará tras los amistosos ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc de Puebla, del próximo 22 de mayo, contra Australia en el Rose Bowl de Pasadena, California, del próximo 29 de mayo.

Será el último partido de preparación que tendrá la Selección Mexicana para encarar el Mundial 2026, es decir, Javier Aguirre ya trabajará con el grupo de jugadores que asistirán a la Copa del Mundo.

Además, significará el regreso de Veljko Paunovic a México tras dirigir a Chivas y Tigres en la Liga MX. Pauno tomó las riendas de la selección de Serbia desde octubre del 2025 tras su paso en España con el Real Oviedo.

Se espera que el 'Vasco' Aguirre ponga una alineación muy parecida, sino es que igual, al XI que iniciará en el partido de inauguración contra Sudáfrica el 11 de junio en el Estadio Banorte.

El duelo contra Serbia también le servirá al Tri para preparar su único juego ante un rival europeo en la Fase de Grupos de la Copa del Mundo, que será contra República Checa.

¿Cuándo fue el último partido de la Selección Mexicana en Toluca?

La última presentación del Tri en el Estadio Nemesio Diez fue el 19 de noviembre del 2024 ante Honduras en la vuelta de los Cuartos de Final de la Concacaf Nations League.