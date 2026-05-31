    México 2026

    Convocatoria Selección Mexicana: los 14 jugadores que tendrán su primer Mundial

    Javier Aguirre dio a conocer su lista definitiva y son varios los futbolistas que tendrán su primera experiencia en una Copa del Mundo de la FIFA.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
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    Video Jugadores debutantes de México en el Mundial 2026

    Javie Aguirre al fin reveló la convocatoria de la Selección Mexicana definitiva para el Mundial 2026 con 26 elementos y de los cuales más de la mitad tendrá su primera experiencia en una Copa del Mundo de la FIFA.

    De estos 14 futbolistas que tendrán por primera vez en su currículum un Mundial, tres de ellos militan en Chivas de Guadalajara y otros seis juegan en el futbol extranjero entre ligas europeas y de la Liga Saudí.

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    De estos elementos el de mayor edad es Guillermo Martínez, delantero de Pumas, quien debutará en un Mundial con 31 años, apenas un año por debajo está Carlos Acevedo, de Santos Laguna de Torreón.

    Sin embargo, de estos debuts mundialistas varios ya saben incluso lo que es ser campeones en alguna competición a lo largo de su carrera futbolística, ya sea con equipo o a nivel de selecciones, son pocos los que aún no lo hacen como Brian Gutiérrez y Armando González, ambos de Chivas.

    Estos son los jugadores de la Selección Mexicana que debutarán en una Copa Mundial:

    • Carlos Acevedo, Santos Laguna
    • Raúl Rangel, Chivas
    • Israel Reyes, América
    • Mateo Chávez, AZ Alkmaar
    • Álvaro Fidalgo, Betis
    • Brian Gutiérrez, Chivas
    • Erik Lira, Cruz Azul
    • Gilberto Mora, Tijuana
    • Obed Vargas, Atlético de Madrid
    • Armando González, Chivas
    • Guillermo Martínez, Pumas
    • Julián Quiñones, Al Qadisiyah
    • Santiago Gimenez, AC Milan
    • César Huerta, Anderlecht
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