Mundial 2026 Selección de México: Futbolistas convocados en la lista para el Mundial 2026 Se acabó la incógnita: estos son los 26 jugadores que Javier Aguirre llamó para encarar el Mundial 2026 en casa.

Video Sorpresa: ¡Chespirito da la lista oficial de México para el Mundial 2026!

La Selección Mexicana dio a conocer su lista de convocados para disputar la Copa Mundial de la FIFA 26, misma que se disputará en México, además de Estados Unidos y Canadá.

El director técnico Javier Aguirre tomó ya la decisión final: semanas y meses de incertidumbre y posible anticipación se reducen ya a 26 jugadores que representarán a México para la magna justa veraniega.

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De esta forma, la Selección Mexicana está completa y lista para encarar el último partido amistoso ante Serbia en el Estadio Nemesio Diez en Toluca y, posteriormente, la Copa Mundial de la FIFA 2026.

LISTA DE JUGADORES DE LA SELECCIÓN MEXICANA PARA EL MUNDIAL 2026: CONVOCATORIA COMPLETA



México enfrentará a Sudáfrica, Corea del Sur y Chequia en la Fase de Grupos del magno certamen veraniego, todos los partidos en territorio nacional.

En la concentración estaban también Kevin Castañeda y Jesús Alejandro Gómez, quienes ejercían de 'sparrings' de cara al magno certamen.

A continuación, la lista de jugadores convocados por Javier Aguirre para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 en un combinado que no presentó grandes sorpresas al final.

- PORTEROS

Raúl 'Tala' Rangel (Chivas)

Carlos Acevedo (Santos)

Guillermo Ochoa (AEL Limassol/CYP).

- DEFENSAS

Israel Reyes (América)

Jorge Sánchez (PAOK/GRE)

César Montes (Lokomotiv/RUS)

Johan Vásquez (Genoa/ITA)

Edson Álvarez (Fenerbahçe/TUR)

Jesús Gallardo (Toluca)

Mateo Chávez (AZ Alkmaar/NED).

- MEDIOCAMPISTAS

Álvaro Fidalgo (Betis/ESP)

Brian Gutiérrez (Chivas)

Erik Lira (Cruz Azul)

Luis Romo (Chivas)

Gilberto Mora (Tijuana)

Luis Chávez (Dinamo Moscú/RUS)

Obed Vargas (Atlético de Madrid/ESP)

Orbelín Pineda (AEK Atenas/GRE).

- DELANTEROS