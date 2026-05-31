México 2026 La convocatoria del Tri: El más joven y y el más veterano en la historia reciente Alfredo Talavera, Guillermo Ochoa y Gilberto Mora tienen esta particularidad en Copas del Mundo con la Selección Mexicana.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¡El más veterano y el más joven en la Selección Mexicana!

Este domingo se reveló la lista de jugadores convocados de México para el Mundial 2026 por parte de Javier Aguirre para la Copa del Mundo que arranca el 11 de junio.

El guardameta Alfredo Talavera llegó a la Copa del Mundo de Qatar 2022 con 40 años de edad para ser el futbolista más longevo convocado a un certamen Mundialista El arquero no tuvo participación en la primera fase, donde el Tricolor quedó eliminado, en una de las actuaciones más tristes de México.

PUBLICIDAD

Guillermo Ochoa participará en su sexta Copa del Mundo también con la misma edad (40 años) y el técnico Javier Aguirre confirmará al guardameta mexicano en lista definitiva de 26 jugadores para el Mundial 2026.

Video Lista de México al Mundial 2026: Famosos presentan la convocatoria

La otra cara de la Selección Mexicana



Con apenas 17 años de edad, Gilberto Mora establecerá una marca para un futbolista mexicano al ser convocado para una Copa del Mundo e incluso es uno de los tres inscritos en el certamen con menos de 20 años.

El talento y futbol del jugador de los Xolos es del agrado del ‘Vasco’ por lo que estaría contemplado para ser titular en la inauguración de la Copa del Mundo ante Sudáfrica, el próximo 11 de junio en el estadio de la Ciudad de México.

Morita, también podría convertirse en el anotador más joven del Tri en una Copa del Mundo. Esa marca pertenece a Manuel “Chaquetas” Rosas, quien debutó en Uruguay 1930 con 18 años y 88 días y marcó de penalti en ese torneo.