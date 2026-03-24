México 2026 No habrá estacionamiento para el juego México vs. Portugal en el Estadio Banorte Sin estacionamiento y con fuerte operativo se desarrollará el choque entre el Tri y Portugal.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video México vs. Portugal: Esto es lo que pasará con el estacionamiento del Estadio Banorte

Clara Brugada, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, confirmó que no habrá estacionamiento en la reinauguración del Estadio Banorte con el partido de México vs. Portugal del próximo sábado 28 de marzo.

La mandataria explicó que el cierre a los vehículos particulares es parte de una estrategia para garantizar que exista orden para todos los asistentes del duelo ante la selección lusitana.

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El acceso vehicular estará restringido únicamente a vehículos autorizados, incluidos los de los habitantes de la zona (tránsito local), por lo que quienes tengan la intención de ir al encuentro deben planear con anticipación su llegada y utilizar las alternativas de transporte disponibles.

¿Qué fue lo que dijo Clara Brugada sobre el juego México vs. Portugal?



Además, por cuestiones de logística, las autoridades han dispuesto un operativo de seguridad en la periferia del Estadio Banorte, por lo que solo tendrán acceso los habitantes de la zona y las personas que cuenten con boletos para el juego.

"No va a haber estacionamiento para autos particulares en el estadio. Hay que informarlo muy bien. Desde distintos modos de transporte puedan llegar, desde bicicleta hasta las distintas modalidades de transporte público y también privado", afirmó en conferencia.

Habrá operativo de seguridad con más de 10 mil elementos



Por otro lado, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, reveló que se desplegará un operativo denominado Estadio Seguro, para salvaguardar la integridad de todos los aficionados con la presencia de 10 mil 835 elementos.

El dispositivo incluirá cuatro mil policías en campo, unidades de la Policía Auxiliar, ambulancias y 250 motopatrulleros ubicados en diversos puntos alrededor del coloso de Santa Úrsula.