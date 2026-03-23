México Cuándo es el partido amistoso México vs. Portugal para reinaugurar el Estadio Banorte El Estadio Azteca reabre sus puertas con una Selección Mexicana plagada de lesiones previo al Mundial 2026.

Video ¡Regresa el Coloso! Así puedes ver el México vs. Portugal en el Estadio Banorte

El partido amistoso México vs. Portugal representa la reinauguración del Estadio Banorte que estuvo en trabajos de remodelación para el Mundial 2026.

Se trata de un partido de alto nivel, con un conjunto lusitano que tiene una plantilla llena de estrellas como campeones de Champions League, de ligas importantes, pero destaca un nombre sobre todo, el de Cristiano Ronaldo.

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El Tri llegará a este partido varias ausencias, un total de 11 las que tendrá Javier Aguirre, donde sobre salen las de Luis Malagón, Marcel Ruiz, Santiago Giménez.

CUÁNDO ES EL MÉXICO VS. PORTUGAL RUMBO AL MUNDIAL 2026



El amistoso de México vs. Portugal es de alto nivel para la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo, tres días después de este compromiso tendrá otro amistoso internacional, pero ahora ante Bélgica en Estados Unidos.

Cuándo : El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México.

: El partido será el sábado 28 de marzo en el Estadio Banorte en la Ciudad de México, México. Horario : Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos.

: Este juego iniciará a las 19:00 horas del centro de México, así como a las 21:00 horas del ET, 20:00 horas del CT y 18:00 horas del PT en Estados Unidos. Dónde ver: Este encuentro lo podrás disfrutar en México a través de Canal 5, TUDN y Disponible en ViX; en Estados Unidos lo podrás ver por Univision, TUDN, tudn.com, app de TUDN y Disponible en ViX.