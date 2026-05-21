    México 2026

    Julián Quiñones se corona campeón de goleo previo al Mundial 2026

    El delantero de la Selección Mexicana se destapó con un hat-trick este jueves en el cierre de la temporada saudí.

    Por:Antonio Quiroga
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    Video Julián Quiñones es campeón de goleo en Arabia Saudita previo al Mundial 2026

    Julián Quiñones, inscrito en la prelista de la Selección Mexicana para el Mundial 2026, se coronó campeón de goleo en la liga de Arabia Saudita con 33 goles.

    El delantero mexicano fue fundamental en la goleada de este jueves 21 de mayo del Al-Qadisiya ante Al Ittihad por marcador de 6-1, en la última jornada del campeonato saudí.

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    Los goles de Quiñones para ser campeón de goleo


    Julián Quiñones llegó a este partido con 30 goles, dos menos que Ivan Toney que había anotado en partidos anteriores para llevarser la corona en el goleo individual, pero el mexicano tuvo la última palabra.

    En solo 43 segundos anotó dos goles. El primero al 36:05 desde el manchón penal y el segundo fue al 36:48 de tiempo corrido, con un disparo desde fuera del área.

    Tras este segundo gol, hubo festejo total de todos sus compañeros al saber que empataba en el liderato de goleo a Toney, pero lo mejor estaba por venir.

    Un golazo de ' inglesita' le dio el tercero de la noche en Arabia y su gol 33, como el dorsal que usa con su club, que le da más aura a este logro personal.

    Quiñones llegará fino al Mundial 2026 con México


    El rendimiento de Julián Quiñones en el último año redituó al Al-Qadisiya con 43 participaciones de gol, 33 goles y 10 asistencias, pero en total en dos años van 73 participaciones de gol en 68 partidos.

    El naturalizado mexicano, nacido en Colombia, espera ser parte de la lista final de la Selección Mexicana a la Copa del Mundo que se dará el 1 junio.

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