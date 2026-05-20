Mundial 2026 Charly Rodríguez y su reacción por no ir al Mundial: "Hay que preguntarle a Javier Aguirre" El jugador del Cruz Azul refirió que se siente afortunado de tener la oportunidad de jugar la Final, a pesar de su ausencia en el Tri.

Video Charly se sincera ante las cámaras: así reaccionó por no ir al Mundial

Charly Rodríguez, jugador de Cruz Azul, se sinceró de cara a la Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en donde se medirá a Pumas y confesó cómo tomó la noticia de su ausencia en la convocatoria de la Selección Mexicana para la Copa Mundial de la FIFA 26.

En entrevista exclusiva para TUDN, Carlos Rodríguez refirió que Javier Aguirre, director técnico del Tri, tendrá sus motivos para no llamarlo para el magno certamen veraniego.

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"Hay que preguntárselo a Javier, él toma las decisiones. El Mundial es la competencia máxima que uno quiere vivir pero tocó así, estoy aquí en la Final", dijo Charly, quien reiteró que para él, es un privilegio pelear por el título de la Liga MX.

"Sí me dolió, obviamente no estar te duele pero rápido sabía que tenía, me perdí un mundial pero soy el más feliz de estar peleando un título", concluyó.