Fidalgo se sinceró: el gol más especial de su carrera y sus curiosas cábalas
El Maguito fue puesto a prueba en una serie de preguntas rápidas.
Álvaro Fidalgo fue puesto a prueba con una serie de preguntas rápidas donde r eveló cosas que muy pocas personas saben de su carrera y de su vida privada.
El mediocampista español se sinceró para TUDN y comenzó diciendo que el gol que más ha gritado se dio en la Final frente a Tigres en el Apertura 2023: “El de Quiñones a Tigres en la 14”, reveló Fidalgo.
De igual forma contó que para cada partido tiene más de 20 cábalas y dio a conocer que el contacto más famoso que tiene en su teléfono es de un futbolista que fue figura del Real Madrid.
“Debería ser el de Benzema o alguien del Real Madrid”, detalló el mediocampista.
De igual forma no dudo en mencionar que el apodo de ‘Maguito’ es de su agrado y que no le gustaría otro.
Alvaro Fidalgo vistió la playera de la Selección Mexicana en la pasada fecha FIFA donde el Tri se enfrentó a Portugal y Bélgica, y r ecientemente apareció en la prelista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo 2026 donde tiene posibilidades de meterse en la convocatoria final.