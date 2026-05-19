Mundial 2026 Fidalgo se sinceró: el gol más especial de su carrera y sus curiosas cábalas El Maguito fue puesto a prueba en una serie de preguntas rápidas.

Video Fidalgo revela el gol que más ha celebrado en su carrera

Álvaro Fidalgo fue puesto a prueba con una serie de preguntas rápidas donde r eveló cosas que muy pocas personas saben de su carrera y de su vida privada.

El mediocampista español se sinceró para TUDN y comenzó diciendo que el gol que más ha gritado se dio en la Final frente a Tigres en el Apertura 2023: “El de Quiñones a Tigres en la 14”, reveló Fidalgo.

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De igual forma contó que para cada partido tiene más de 20 cábalas y dio a conocer que el contacto más famoso que tiene en su teléfono es de un futbolista que fue figura del Real Madrid.

“Debería ser el de Benzema o alguien del Real Madrid”, detalló el mediocampista.

De igual forma no dudo en mencionar que el apodo de ‘Maguito’ es de su agrado y que no le gustaría otro.