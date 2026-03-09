América Malagón admite estar en deuda con América y hace promesa rumbo al Mundial 2026 El portero de las Águilas también rompió el silencio sobre su suplencia de cara al partido ante Philadelphia.

Video Querétaro vs. América: André Jardine revela la decisión de poner a Rodolfo Cota de titular sobre Malagón

Luis Malagón reconoció que está en deuda con la afición por sus actuaciones en el Torneo Clausura 2026 y prometió volver a su mejor versión a tres meses del Mundial 2026 donde lucha con Raúl ‘Tala’ Rangel por la titularidad en el arco de la Selección Mexicana.

De cara al partido de ida de Octavos de Final de la Concacaf Champions Cup ante Philadelphia Union, el portero del América reconoció los errores que ha cometido últimamente.

“Deseo y anhelo tanto volver a mi mejor versión, han pasado muchos factores, pero al final del día es trabajar y trabajar, agradecer a todo América porque siempre están alentando y ayudando, la vida así es, de momentos buenos y malos, el chiste es nunca dejar de creer.

“Agradecer a todos por confiar en mí, sabiendo que estoy en deuda, pero con el deseo de volver a esa mejor faceta”, mencionó Malagón en rueda de prensa.

Malagón también rompió el silencio sobre la suplencia que tuvo el pasado sábado en el Querétaro vs. América con Rodolfo Cota de titular debido a la rotación de nueve cambios que hizo André Jardine en su alineación.

“Quiero recalcar que la competencia ha sido muy sana desde el día uno, en su momento con Óscar (Jiménez), ahora con Fer Tapia, Cota, yo creo que el profe siempre ha sido muy claro con nosotros, que la competencia siempre va a estar, y habiendo tantos partidos de por medio creo que mis compañeros están preparados para cualquier situación.

“ A veces, fuera del entorno, se dicen muchas cosas, pero nosotros dentro de nuestro entorno sabemos cómo está la situación, y simplemente felicitar a mi compañero Rodo por la actuación y a seguir trabajando que sabemos que hay mucho en juego”, expresó Malagón.

Henry Martín no jugará el Philadelphia Union vs. América

Por su parte, André Jardine descartó a Henry Martín para la ida de Octavos de Final, pero aseguró que le “falta muy poco” para regresar a las canchas.

El delantero sufrió una nueva lesión muscular que lo ha hecho perderse los últimos tres partidos de Liga MX contra Tigres, FC Juárez y Querétaro.

Tras enfrentar a Philadelphia, las Águilas recibirán a Mazatlán el domingo 15 de marzo en el Estadio Ciudad de los Deportes en la Jornada 11 del Clausura 2026.