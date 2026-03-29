    Mundial 2026

    Luis Chávez vuelve a jugar un partido con Dynamo tras nueve meses lesionado

    El mexicano y el club dieron a conocer imágenes del partido en el que ganaron por 5-0.

    Por:
    Alonso Ramírez
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    Video ¡Volvió! Luis Chávez reaparece a meses del Mundial 2026

    El mediocampista mexicano, Luis Chávez vivió un gran día, regresó a jugar un partido de futbol después de nueve meses fuera de las canchas por una lesión en la rodilla.

    Así lo expresó el jugador en sus redes sociales, aunque también admitió que tiene que seguir mejorando para llegar al nivel óptimo.

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    Después de casi 9 meses de mi operación volví a jugar un partido de futbol. Y aunque sé que todavía me falta para estar al 100%, es un paso importante en las metas y objetivos que me tracé al arrancar mi recuperación”.

    Además, Luis Chávez agradeció a su familia, al equipo del Dynamo Moscú que le ayudaron en el proceso de rehabilitación, tiempo que no fue sencillo para él.

    “¡Agradecido siempre con Dios por darme la oportunidad de trabajar para poder recuperarme! Agradecido también con mi mujer y mi hijo que me sostuvieron y me dieron la fuerza cada día para levantarme e ir a rehabilitarme a pesar del dolor y los días grises”.

    Por otro lado, las redes sociales del equipo también le dieron la bienvenida tras el partido en el que vencieron por 5-0 al FC Tver.

    “Momentos del amistoso. Lo más destacado está en la primera foto. Bienvenido de nuevo, Luis”.

    ¿Le alcanzará a Luis Chávez para el Mundial 2026?

    Aunque Javier Aguirre se mantiene al tanto de la recuperación de Luis Chávez en Rusia, el jugador tendrá que mostrar su mejor futbol en estos últimos meses previos a la Copa del Mundo, ya que no tendrá una nueva oportunidad de reunirse con la Selección Mexicana antes de que se dé la lista final para el Mundial 2026.

    Video 'Vasco' Aguirre hace un balance de futbolistas lesionados en el Tri
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