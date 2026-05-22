    Mundial 2026

    Julián Quiñones agradece tras coronarse campeón de goleo en Arabia Saudita

    El delantero de la Selección Mexicana no se olvida de nadie al momento de nombrar a los que hicieron posible su campeonato de goleo.

    Por:Erick Morales Baca
    add
    Síguenos en Google
    Video Julián Quiñones agradece tras coronarse campeón de goleo en Arabia Saudita

    Tras un jueves de ensueño, en el que se destapó con un hat-trick para resurgir de las cenizas y coronarse como campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita, el delantero mexicano, Julián Quiñones, se mostró agradecido.

    Y es que el artillero, que se coronó con 33 tantos en su cuenta, se mostró humilde tras obtener el título de goleo individual y dejó claro que no lo hizo solo, sino que hubo todo un equipo atrás de él y no solamente de refirió a sus compañeros en la cancha.

    PUBLICIDAD

    Más sobre Mundial 2026

    Alineaciones confirmadas de la Selección Mexicana ante Ghana
    1 mins

    Alineaciones confirmadas de la Selección Mexicana ante Ghana

    Seleccion Mexico
    FIFA sanciona a Federación Mexicana por grito discriminatorio
    1 mins

    FIFA sanciona a Federación Mexicana por grito discriminatorio

    Seleccion Mexico
    Orbelín Pineda se suma a la Selección Mexicana en Puebla
    1 mins

    Orbelín Pineda se suma a la Selección Mexicana en Puebla

    Seleccion Mexico
    Horario y dónde ver el México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026
    1 mins

    Horario y dónde ver el México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    ¡Erik Lira y 'Memote' Martínez estarán con sus equipos para la Final de la Liga MX!
    1 mins

    ¡Erik Lira y 'Memote' Martínez estarán con sus equipos para la Final de la Liga MX!

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre descarta a este jugador Europeo y considera a los europeos para los amistosos
    2 mins

    Javier Aguirre descarta a este jugador Europeo y considera a los europeos para los amistosos

    Seleccion Mexico
    Javier Aguirre compara a Julián Quiñones con Hugo Sánchez de cara al Mundial 2026
    1 mins

    Javier Aguirre compara a Julián Quiñones con Hugo Sánchez de cara al Mundial 2026

    Seleccion Mexico
    Ailton Da Silva rechazó jugar en la Selección Mexicana con Ricardo La Volpe
    1 mins

    Ailton Da Silva rechazó jugar en la Selección Mexicana con Ricardo La Volpe

    Seleccion Mexico
    Hormiga González responde si fue o no el Clausura 2026 su último torneo con Chivas
    2 mins

    Hormiga González responde si fue o no el Clausura 2026 su último torneo con Chivas

    Seleccion Mexico
    Julián Quiñones se corona campeón de goleo previo al Mundial 2026
    1 mins

    Julián Quiñones se corona campeón de goleo previo al Mundial 2026

    Seleccion Mexico

    Julián Quiñones, a través de sus redes sociales, agradeció a todos los miembros de su equipo, el Al-Qadisiya por el logro obtenido en lo individual.

    "Hoy quiero agradecer a todas las personas que siempre están presentes. En mi día a día a los que ayudaron que esta temporada fuera espectacular. Gracias a todo las personas que hacen parte del club @fcqadsiah mis compañeros, fisios, médicos, jardineros, chefs, utileros, Gracias por esta temporada. Estoy orgulloso de este equipo".

    El también delantero de la Selección Mexicana y que actualmente está en la lista preliminar de Javier Aguirre para asistir al Mundial 2026, derrotó a Ivan Toney en el último encuentro de la temporada, quien ya se hacía campeón al tener una ventaja de dos tantos hasta el inicio del encuentro del mexicano.

    Julián Quiñones colaboró con 43 participaciones de gol, 33 goles y 10 asistencias en el último año para el Al-Qadisiya, pero en total en dos años van 73 participaciones de gol en 68 partidos.

    El naturalizado mexicano, nacido en Colombia, apunta a ser parte de la lista final de la Selección Mexicana a la Copa del Mundo que se dará el 1 junio.

    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Socias por accidente
    Riquísimos por cierto
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Profe Infiltrado
    Gratis
    Loco por ella
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX