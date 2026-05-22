Mundial 2026 Julián Quiñones agradece tras coronarse campeón de goleo en Arabia Saudita El delantero de la Selección Mexicana no se olvida de nadie al momento de nombrar a los que hicieron posible su campeonato de goleo.

Video Julián Quiñones agradece tras coronarse campeón de goleo en Arabia Saudita

Tras un jueves de ensueño, en el que se destapó con un hat-trick para resurgir de las cenizas y coronarse como campeón de goleo de la Liga de Arabia Saudita, el delantero mexicano, Julián Quiñones, se mostró agradecido.

Y es que el artillero, que se coronó con 33 tantos en su cuenta, se mostró humilde tras obtener el título de goleo individual y dejó claro que no lo hizo solo, sino que hubo todo un equipo atrás de él y no solamente de refirió a sus compañeros en la cancha.

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Julián Quiñones, a través de sus redes sociales, agradeció a todos los miembros de su equipo, el Al-Qadisiya por el logro obtenido en lo individual.

"Hoy quiero agradecer a todas las personas que siempre están presentes. En mi día a día a los que ayudaron que esta temporada fuera espectacular. Gracias a todo las personas que hacen parte del club @fcqadsiah mis compañeros, fisios, médicos, jardineros, chefs, utileros, Gracias por esta temporada. Estoy orgulloso de este equipo".

El también delantero de la Selección Mexicana y que actualmente está en la lista preliminar de Javier Aguirre para asistir al Mundial 2026, derrotó a Ivan Toney en el último encuentro de la temporada, quien ya se hacía campeón al tener una ventaja de dos tantos hasta el inicio del encuentro del mexicano.

Julián Quiñones colaboró con 43 participaciones de gol, 33 goles y 10 asistencias en el último año para el Al-Qadisiya, pero en total en dos años van 73 participaciones de gol en 68 partidos.