FIFA sanciona a Federación Mexicana por grito discriminatorio
Comisión Disciplinaria de la FIFA determina el cierre parcial del aforo del estadio Cuauhtémoc, para el partido México ante Ghana.
El grito discriminatorio que se presentó en los partidos de México ante Ecuador y Paraguay tuvo sus consecuencias. La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó cerrar tribunas para el compromiso de esta noche entre México ante Ghana, en el estadio Cuauhtémoc.
Así lo dio a conocer este día la Federación Mexicana de Futbol a través de un comunicado, que aclara que tras presentarse los gritos homofóbicos la FIFA ordenó las sanciones de acuerdo a las disposiciones establecidas por el organismo futbolístico.
La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos.
México se mide a Ghana en el primero de tres compromisos de preparación, previo al arranque a la Copa del Mundo 2026.
Javier ‘Vasco’ Aguirre tendrá otro ensayo antes de entregar su lista definitiva, el próximo 1 junio con los 26 futbolistas que tomarán parte del Mundial. El Tri debuta el próximo día 11 ante de Sudáfrica, en la inauguración del certamen futbolístico.