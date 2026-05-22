México 2026 FIFA sanciona a Federación Mexicana por grito discriminatorio Comisión Disciplinaria de la FIFA determina el cierre parcial del aforo del estadio Cuauhtémoc, para el partido México ante Ghana.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video FIFA sanciona a Federación Mexicana por grito discriminator

El grito discriminatorio que se presentó en los partidos de México ante Ecuador y Paraguay tuvo sus consecuencias. La Comisión Disciplinaria de la FIFA determinó cerrar tribunas para el compromiso de esta noche entre México ante Ghana, en el estadio Cuauhtémoc.

Así lo dio a conocer este día la Federación Mexicana de Futbol a través de un comunicado, que aclara que tras presentarse los gritos homofóbicos la FIFA ordenó las sanciones de acuerdo a las disposiciones establecidas por el organismo futbolístico.

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La Federación Mexicana de Futbol reitera su compromiso con la erradicación de cualquier conducta discriminatoria en los estadios y hace un llamado a la afición para alentar con pasión y respeto, contribuyendo a que el futbol siga siendo un espacio familiar e incluyente para todos.

México se mide a Ghana en el primero de tres compromisos de preparación, previo al arranque a la Copa del Mundo 2026.