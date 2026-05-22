Mundial 2026 Horario y dónde ver el México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026 La Selección Mexicana enfrentará a los africanos en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

Video Horario y dónde ver el partido amistoso México vs. Ghana rumbo al Mundial 2026

La Selección Mexicana se encuentra en la recta final de su preparación de cara a la Copa del Mundo y una de sus últimas pruebas será frente a si similar de Ghana.

Previo a su debut en la Copa del Mundo, el Tri enfrentará tres partidos amistosos el primero de ellos ante los africanos en el estadio Cuauhtémoc.

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Para el combinado de Ghana también servirá de preparación ya que logró su clasificación al Mundial 2026 y se ubica en el g rupo L junto con Panamá, Inglaterra y Croacia.

El partido entre la Selección Mexicana frente a Ghana se jugará este viernes 22 de mayo en la cancha del estadio Cuauhtémoc.

HORARIO Y DÓNDE VER EL AMISTOSO MÉXICO VS. GHANA

La Selección Mexicana se ha enfrentado a Ghana en cuatro ocasiones, todos en amistosos, con un saldo a favor para el Tri con cuatro victorias.

La última ocasión que se vieron las caras fue en el 2023 donde México se impuso por 2-0 con goles de Hirving Lozano y Uriel Antuna.

Cuando:Viernes 22 de mayo en el estadio Cuauhtémoc.

Horario: El Mexico frente a Ghana se disputará en punto de las 8:00pm del Centro de México; 10:00pm del Este, 9:00pm del Centro y 7:00pm del Pacifico en Estados Unidos.