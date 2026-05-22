    Mundial 2026

    Alineaciones confirmadas de la Selección Mexicana ante Ghana

    Javier Aguirre usará sus mejores armas para el amistoso ante el cuadro africano de cara al Mundial de 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Delantera de lujo para enfrentar a Ghana, por parte del Tri

    Para su duelo de preparación rumbo al Mundial de 2026 ante Ghana, la Selección Mexicana comenzará con sus mejores armas, entre los que destacan el 'Tala' Rangel en la portería, Gil Mora en el mediocampo y la 'Hormiga' González en la delantera.

    Javier Aguirre no se guardaré nada con el Tricolor en el Estadio Cuauhtémoc, donde será su primer encuentro de preparación ya con jugadores que tienen asegurada su participación en el Mundial de 2026, por lo que el espectáculo estará garantizado.

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    Después de este importante encuentro, la Selección Mexicana tendrá otros dos compromisos de preparación previos a su debut en la Copa del Mundo de 2026.

    El cuadro que dirige Javier Aguirre llega con dos empates consecutivos a cuestas tras la Fecha FIFA de marzo pasado, en la cual reinauguró el Coloso de Santa Úrsula frente a Portugal.

    LA ALINEACIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA ANTE GHANA

    Este será el once con el que Javier Aguirre enfrentará al cuadro africano en el primer encuentro amistoso de esta última serie de preparación de la Selección Mexicana rumbo al mundial de 2026:

    • Raúl Rangel
    • Luis Romo
    • Israel Reyes
    • Jesús Gómez
    • Jesús Gallardo
    • Erik Lira
    • Alexis Vega
    • Gilberto Mora
    • Brian Gutiérrez
    • Armando González
    • Roberto Alvarado
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