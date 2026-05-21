Javier Aguirre Javier Aguirre descarta a este jugador Europeo y considera a los europeos para los amistosos El equipo mexicano se medirá ante Ghana este viernes en la ciudad de Puebla, como parte de la preparación para la Copa Mundial.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Edson Álvarez podría tener actividad ante Ghana

Javier Aguirre confirmó la baja de César Montes para el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Ghana, aunque también adelantó que espera recuperar a la mayoría de los futbolistas europeos para el siguiente compromiso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El técnico del Tricolor explicó que el defensor quedó descartado por precaución, buscando evitar una recaída física durante esta primera concentración de preparación.

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“Descartado para el partido y por precaución César Montes, para no reincidir con su problema con el tendón”, explicó Aguirre previo al encuentro.

Noticias positivas de cara al encuentro ante Ghana

Pese a la ausencia del zaguero, el estratega mexicano recibió noticias positivas respecto a varios jugadores que venían saliendo de lesión, entre ellos Edson Álvarez y Luis Chávez, quienes ya trabajan con el grupo y podrían sumar algunos minutos ante Ghana.

“Edson vino muy recuperado de su lesión de tobillo, participó en entrenamientos con el grupo completo. Chávez llegó bien, delgado, fuerte de la cirugía que tuvo de los cruzados. Los tomaré en cuenta, no creo que para muchos minutos en ambos casos, pero sí los tomaré en cuenta”, señaló.

Además, Aguirre aseguró que futbolistas como Guillermo Ochoa, Jorge Sánchez, Mateo Chávez y Orbelín Pineda se encuentran en buenas condiciones físicas, por lo que buscará repartir minutos entre la mayoría del plantel.

¿Qué dijo Javier Aguirre de los otros jugadores europeos?

El “Vasco” también adelantó que para el amistoso ante Australia ya podrá contar con varios elementos que militan en Europa, incluyendo nombres importantes como Johan Vásquez, Santiago Giménez y Raúl Jiménez.

“Johan Vásquez vendrá, él, Santiago, Raúl Jiménez, deberán presentarse después del partido con Ghana. Yo espero con Australia tener a Julián, entonces creo que contra Australia en Pasadena tendremos a todos los foráneos”, sentenció Aguirre.