Javier Aguirre compara a Julián Quiñones con Hugo Sánchez de cara al Mundial 2026
El técnico del Tri se congratuló por el título de goleo individual de su delantero; “Julián repite esta historia que un mexicano sea campeón goleador en otro país”.
Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, compareció en conferencia de prensa previo al partido amistoso contra Ghana como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.
El juego ante el combinado africano, que también formará parte de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano, será en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, desde donde habló ‘el Vasco’ Aguirre ante la prensa deportiva.
Durante la conferencia de prensa, Javier Aguirre se congratuló por el título de goleo individual de Julián Quiñones en la Liga Saudí con Al-Qadsiah con 33 goles, uno más que el inglés Ivan Toney y cinco anotaciones más que Cristiano Ronaldo.
Incluso, ‘el Vaco’ Aguirre llegó a comparar a Quiñones con lo hecho en su momento por Hugo Sánchez, Pentapichcihci en España; sobre todo por conseguir el título de goleo individual fuera del país, pues es evidente que para alcanzar lo realizado por ‘Hugol’ queda mucho trecho por recorrer.
"Fantástico, buena noticia (Julián Quiñones), todos veíamos aquí los logros de Hugo (Sánchez), nos daba emoción encender la tele los domingos y ver que ponía en alto el futbol mexicano, en el ‘86 nos daba tranquilidad tenerlo y ahora Julián repite esta historia que un mexicano sea campeón goleador en otro país.
“ Es un buen muchacho, lo merece, le cambiaron el director técnico a media temporada, le quitaron a Aubameyang y siguió haciendo goles, Julián es un gran profesional, ojalá nos venga a aportar cosas", recalcó Javier Aguirre de cara al primero de tres partidos de preparación para el Mundial 2026 y luego de que tuviera en algún momento dudas sobre Julián Quiñones.