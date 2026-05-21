México 2026 Javier Aguirre compara a Julián Quiñones con Hugo Sánchez de cara al Mundial 2026 El técnico del Tri se congratuló por el título de goleo individual de su delantero; “Julián repite esta historia que un mexicano sea campeón goleador en otro país”.

Video 'Vasco' Aguirre compara el logro de Julián Quiñones con uno de Hugo Sánchez

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, compareció en conferencia de prensa previo al partido amistoso contra Ghana como parte de la preparación rumbo al Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

El juego ante el combinado africano, que también formará parte de la Copa del Mundo de la FIFA de este verano, será en el Estadio Cuauhtémoc en Puebla, desde donde habló ‘el Vasco’ Aguirre ante la prensa deportiva.

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Durante la conferencia de prensa, Javier Aguirre se congratuló por el título de goleo individual de Julián Quiñones en la Liga Saudí con Al-Qadsiah con 33 goles, uno más que el inglés Ivan Toney y cinco anotaciones más que Cristiano Ronaldo.

Incluso, ‘el Vaco’ Aguirre llegó a comparar a Quiñones con lo hecho en su momento por Hugo Sánchez, Pentapichcihci en España; sobre todo por conseguir el título de goleo individual fuera del país, pues es evidente que para alcanzar lo realizado por ‘Hugol’ queda mucho trecho por recorrer.

"Fantástico, buena noticia (Julián Quiñones), todos veíamos aquí los logros de Hugo (Sánchez), nos daba emoción encender la tele los domingos y ver que ponía en alto el futbol mexicano, en el ‘86 nos daba tranquilidad tenerlo y ahora Julián repite esta historia que un mexicano sea campeón goleador en otro país.