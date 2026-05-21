Mundial 2026 ¡Erik Lira y 'Memote' Martínez estarán con sus equipos para la Final de la Liga MX! Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, sorprende de cara a la disputa por el título en el Clausura 2026.

Video Memote y Lira esatrán con sus equipos para la Final de Vuelta

Erik Lira, jugador de Cruz Azul y 'Memote' Martínez, elemento de Pumas de la UNAM, estarán con sus respectivos equipos para la disputa de la Gran Final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, confirmó en conferencia de prensa que ambos elementos tienen permiso para estar con sus escuadras para el domingo, cuando se dispute la Final de vuelta del Clausura 2026 en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

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Tanto Lira como Martínez están concentrados con la Selección Mexicana de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26, ambos se perdieron la Liguilla, tal y como estaba estipulado de cara al Mundial.

"Memo y Lira, me parece justo ya que compitieron con ellos, me parece justo que puedan ir a saludar a sus compañeros, me parece hasta sano, son importantes para los equipos, no le veo mal que puedan ir a celebrar o estar hombro con hombro con los derrotados, no le veo mayor problema", explicó Javier Aguirre.