México 2026 Hormiga González responde si fue o no el Clausura 2026 su último torneo con Chivas El delantero hizo frente a los rumores que lo colocan fuera del Guadalajara después de su participación en el Mundial 2026.

Video Hormiga González responde directo y franco, ¿fue su último torneo con Chivas?

Armando ‘Hormiga’ González es una de las jóvenes promesas del futbol mexicano, forma parte de la concentración de la Selección Mexicana que estará en el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá y su continuidad en Chivas parece cada vez más lejana.

Los rumores de una posible salida del delantero de 23 años de edad del Rebaño de cara al segundo semestre del año y que es el inicio de las temporadas en gran parte de las ligas del mundo, crece cada vez más y no eludió el tema en entrevista con Mauricio Ymay y Gibrán Araige para TUDN.

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“No sé nada de eso, me enfoco en mi día a día, si se da el futbol europeo yo estaré muy contento porque son mis sueños y si no se da, yo estoy más que feliz en Chivas, no pienso en otra cosa que no sea Chivas ahorita no pienso en otra cosa que no sea la selección porque es mi día a día ahorita.

“Yo pienso el viernes jugar contra Ghana y darme mi mejor versión, meter gol, ya después cuando pase el Mundial estaremos pensando en otras cosas”, comentó el goleador del Rebaño en el Clausura 2026 y quien peleara el título de goleo individual este mismo torneo.

‘HORMIGA’ GONZÁLEZ SE VISUALIZA ASÍ EN CHIVAS ANTE POSIBLES OFERTAS DEL EXTRANJERO

El argumento del delantero rojiblanco no cambió, aseguró que sigue enfocado en la Selección Mexicana de cara a los tres próximos partidos amistosos como parte de su preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 2026, la cual tendrá el partido inaugural en el Estadio Banorte o Estadio Ciudad de México entre el Tricolor y Sudáfrica.