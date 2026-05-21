Mundial 2026 Ailton Da Silva rechazó jugar en la Selección Mexicana con Ricardo La Volpe El exjugador de Pumas confesó que no quiso naturalizarse en el proceso rumbo al Mundial de Alemania 2006.

Video Ailton Da Silva rechazó jugar con la Selección Mexicana

El brasileño Ailton Da Silva reveló que pudo jugar para la Selección Mexicana cuando Ricardo La Volpe estaba en el banquillo tricolor rumbo al Mundial de Alemania 2006.

En entrevista con David Faitelson para Faitelson Sin Censura, Ailton Da Silva respaldó la convocatoria de Guillermo Martínez con el Tri pese a que se perdiera la Liguilla y de paso confesó que, hace más de 20 años, Ricardo La Volpe buscó llevarlo a selección.

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“Es así, a mí me hubiera gustado participar en cualquier Mundial, yo cuando estaba en Pumas una vez La Volpe me invitó (a la Selección Mexicana)”, contó Da Silva que militó en el club de la UNAM de 2003 a 2006.

“Yo no quise naturalizarme, pero si yo fuera mexicano y me llaman a la selección, voy. La selección es lo máximo para un futbolista”, agregó el brasileño que hizo historia en Pumas ganando el bicampeonato de Liga MX de la mano de Hugo Sánchez.

Cabe recordar que, bajo su gestión en la Selección Mexicana, Ricardo La Volpe convocó a dos jugadores naturalizados: el brasileño Antonio Naelson 'Sinha' y el argentino Guillermo Franco.

Además de Pumas, Ailton Da Silva vistió las playeras del Atlas, León, San Luis y Veracruz en su etapa en el futbol mexicano.

Con el conjunto universitario también ganó el Campeón de Campeones y el Trofeo Santiago Bernabéu derrotando al Real Madrid en su propio estadio.