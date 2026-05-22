México 2026 Orbelín Pineda se suma a la Selección Mexicana en Puebla El mediocampista campeón con AEK Atenas se integra al equipo que dirige Javier Aguirre como parte de su preparación hacia el Mundial 2026.

Video Llega uno más a la concentración de la Selección Mexicana

La Selección Mexicana continúa su preparación rumbo al Mundial 2026 del cual es coanfitrión junto a Estados Unidos y Canadá y desde esta semana se concentró en la ciudad de Puebla para el partido amistoso contra la Selección de Ghana.

Desde semanas atrás se dio a conocer la prelista para la Copa del Mundo de la FIFA de este verano y los jugadores de la Liga MX se sumaron incluso al inicio de la Liguilla de la Liga MX, por lo que se perdieron las fases finales con los clubes clasificados.

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En cuanto a los jugadores que militan en el extranjero, la integración ha ido poco a poco y en la semana se han sumado elementos como lo que militan en el futbol de Rusia, César Montes y Luis Chávez; así como Jorge Sánchez, Edson Álvarez y Mateo Chávez.

ORBELÍN PINEDA SE SUMA A LA CONDENTRACIÓN DE LA SELECCIÓN MEXICANA

Fue el combinado nacional mexicano el que anunció a través de sus redes sociales la incorporación de Orbelín Pineda, campeón con el AEK Atenas; se sumó a la concentración que el Tricolor realiza en Puebla.

El conjunto nacional está en la Ciudad de Los Ángeles, Puebla, debido a que este viernes jugará el primero de tres partidos amistosos como parte de su preparación hacia el Mundial 2026 y lo hará ante Ghana en el Estadio Cuauhtémoc.

Pero no sólo han sido jugadores que se han sumado a la Selección Nacional, ya que durante la concentración causó baja Jairo Torres debido a una lesión muscular e Isaías Violante se integró al equipo.