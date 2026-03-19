México 2026 Los jugadores naturalizados y de doble nacionalidad de la Selección Mexicana en la convocatoria El conjunto dirigido por Javier Aguirre se vuelve 'internacional' con la convocatoria en la Fecha FIFA de cara al Mundial 2026.

Video México tiene en convocatoria a naturalizados como Fidalgo y nacidos en Estados Unidos

La Selección Mexicana dio su convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica en la última Fecha FIFA antes de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26 y el director técnico Javier Aguirre ha optado por convocar a elementos 'internacionales', es decir, no nacidos en México.

No hay absolutamente impedimento alguno para que el 'Vasco' convoque a estos elementos, son plenamente elegibles para el Tri de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también conforme a los estatutos de FIFA: mexicanos y seleccionables.

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Para esta Fecha FIFA, Aguirre usará a tres elementos naturalizados y otros tres que cuentan con doble nacionalidad, mexicanos, aunque nacieron fuera de territorio nacional.

LOS JUGADORES NATURALIZADOS QUE EMPLEARÁ LA SELECCIÓN MEXICANA PARA LA FECHA FIFA



Para esta ocasión, destaca el primer llamado a Álvaro Fidalgo, elemento que recién emigró del América para militar con el Real Betis de su país natal: España.

Otros conocidos ya en el Tri son Germán Berterame y Julián Quiñones, quien hace un regreso anhelado por muchos aficionados y que tendrá quizás su última chance de demostrar que puede tener un lugar en el Mundial.

Álvaro Fidalgo - España

Germán Berterame - Argentina

Julián Quiñones - Colombia

LOS JUGADORES DE DOBLE NACIONALIDAD QUE ESTARÁN CON LA SELECCIÓN MEXICANA EN LA CONVOCATORIA PARA LA FECHA FIFA



Todos nacidos en Estados Unidos, pero con la nacionalidad mexicana por herencia de sus padres. Los mexicoestadounidense optaron por representar al Tri en lugar del país de las barras y las estrellas.