    México 2026

    Los jugadores naturalizados y de doble nacionalidad de la Selección Mexicana en la convocatoria

    El conjunto dirigido por Javier Aguirre se vuelve 'internacional' con la convocatoria en la Fecha FIFA de cara al Mundial 2026.

    Por:Fernando Vázquez
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    Video México tiene en convocatoria a naturalizados como Fidalgo y nacidos en Estados Unidos

    La Selección Mexicana dio su convocatoria para enfrentar a Portugal y Bélgica en la última Fecha FIFA antes de la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26 y el director técnico Javier Aguirre ha optado por convocar a elementos 'internacionales', es decir, no nacidos en México.

    No hay absolutamente impedimento alguno para que el 'Vasco' convoque a estos elementos, son plenamente elegibles para el Tri de acuerdo a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y también conforme a los estatutos de FIFA: mexicanos y seleccionables.

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    Para esta Fecha FIFA, Aguirre usará a tres elementos naturalizados y otros tres que cuentan con doble nacionalidad, mexicanos, aunque nacieron fuera de territorio nacional.

    LOS JUGADORES NATURALIZADOS QUE EMPLEARÁ LA SELECCIÓN MEXICANA PARA LA FECHA FIFA


    Para esta ocasión, destaca el primer llamado a Álvaro Fidalgo, elemento que recién emigró del América para militar con el Real Betis de su país natal: España.

    Otros conocidos ya en el Tri son Germán Berterame y Julián Quiñones, quien hace un regreso anhelado por muchos aficionados y que tendrá quizás su última chance de demostrar que puede tener un lugar en el Mundial.

    • Álvaro Fidalgo - España
    • Germán Berterame - Argentina
    • Julián Quiñones - Colombia

    LOS JUGADORES DE DOBLE NACIONALIDAD QUE ESTARÁN CON LA SELECCIÓN MEXICANA EN LA CONVOCATORIA PARA LA FECHA FIFA


    Todos nacidos en Estados Unidos, pero con la nacionalidad mexicana por herencia de sus padres. Los mexicoestadounidense optaron por representar al Tri en lugar del país de las barras y las estrellas.

    • Richard Ledezma - Nacido en Phoenix
    • Obed Vargas - Nacido en Anchorage
    • Brian Gutiérrez - Nacido en Berwyn
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