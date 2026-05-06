Mundial 2026 Selección Mexicana: Jugadores de Chivas y Toluca podrían quedar fuera del Mundial 2026 El Tri y Javier Aguirre lanzaron un ultimátum a Chivas y Toluca tras la polémica surgida previo al inicio de concentración.

Video Selección Mexicana responde a Chivas y Toluca: sus jugadores quedarían fuera del Mundial 2026

La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Javier Aguirre lanzaron un ultimátum a Chivas luego de que Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, anunciara que sus jugadores no reportarán este miércoles a la Selección Mexicana por incumplimientos de acuerdo.

El Tri comunicó que este miércoles 6 de mayo a las 8 pm hora local iniciará la concentración de cara a los últimos tres amistosos antes del Mundial 2026: contra Ghana, Australia y Serbia.

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La Selección Mexicana destacó que la concentración comenzará con los 20 jugadores de Liga MX convocados por Javier Aguirre y, en caso de que alguno falte, será excluido de la convocatoria final de la Copa del Mundo.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, sentencia el comunicado.

Jugadores de Chivas y Toluca podrían perderse el Mundial 2026

Armando ‘Hormiga’ González, Raúl ‘Tala’ Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Luis Romo son los futbolistas que podrían quedarse fuera de la Copa del Mundo si Amaury Vergara y Chivas mantienen su postura.

La orden de Amaury Vergara se dio después de que Toluca solicitara a la Selección Mexicana el regreso de Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar la vuelta de Semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC este mismo miércoles.

La concentración del Tri arranca a las 8 pm hora local, mientras que el partido entre Toluca y LAFC inicia a las 7:30 pm, por ende, tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo deberán reportar en el CAR y no jugar en Concacaf si desean mantener su convocatoria para el Mundial 2026.