    Mundial 2026

    Selección Mexicana: Jugadores de Chivas y Toluca podrían quedar fuera del Mundial 2026

    El Tri y Javier Aguirre lanzaron un ultimátum a Chivas y Toluca tras la polémica surgida previo al inicio de concentración.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video Selección Mexicana responde a Chivas y Toluca: sus jugadores quedarían fuera del Mundial 2026

    La Federación Mexicana de Futbol (FMF) y Javier Aguirre lanzaron un ultimátum a Chivas luego de que Amaury Vergara, dueño del Guadalajara, anunciara que sus jugadores no reportarán este miércoles a la Selección Mexicana por incumplimientos de acuerdo.

    El Tri comunicó que este miércoles 6 de mayo a las 8 pm hora local iniciará la concentración de cara a los últimos tres amistosos antes del Mundial 2026: contra Ghana, Australia y Serbia.

    PUBLICIDAD

    La Selección Mexicana destacó que la concentración comenzará con los 20 jugadores de Liga MX convocados por Javier Aguirre y, en caso de que alguno falte, será excluido de la convocatoria final de la Copa del Mundo.

    “Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, sentencia el comunicado.

    Jugadores de Chivas y Toluca podrían perderse el Mundial 2026

    Armando ‘Hormiga’ González, Raúl ‘Tala’ Rangel, Brian Gutiérrez, Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Luis Romo son los futbolistas que podrían quedarse fuera de la Copa del Mundo si Amaury Vergara y Chivas mantienen su postura.

    La orden de Amaury Vergara se dio después de que Toluca solicitara a la Selección Mexicana el regreso de Alexis Vega y Jesús Gallardo para jugar la vuelta de Semifinales de la Concacaf Champions Cup ante LAFC este mismo miércoles.

    La concentración del Tri arranca a las 8 pm hora local, mientras que el partido entre Toluca y LAFC inicia a las 7:30 pm, por ende, tanto Alexis Vega como Jesús Gallardo deberán reportar en el CAR y no jugar en Concacaf si desean mantener su convocatoria para el Mundial 2026.

    Video Amaury Vergara alza la voz y pide el regreso de jugadores convocados al Mundial 2026
    Relacionados:
    Mundial 2026México 2026Liga MXGuadalajaraToluca

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Chiquis: Sin Filtro
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    Vecinos
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    Tan cerca de ti, nace el amor
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Tráiler: Socias por accidente
    Los encantos del sinvergüenza
    Gratis
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX