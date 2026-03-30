Mundial 2026 Javier Aguirre no descarta sorpresas en la lista final de México para el Mundial El estratega recordó que en mundiales anteriores la gente no ha quedado satisfecha con algunos llamados.

Por: Raúl Martínez Síguenos en Google

Video Javier Aguirre acepta que pueden existir sorpresas en su lista final para el Mundial

Javier Aguirre aseguró a pocos meses del arranque del Mundial aseguró que podría si pasa algo extraordinario podría haber sorpresas en la lista final de convocados de la Selección Mexicana.

En conferencia de prensa, el estratega del Tri recordó que en un Mundiales pasados hay algún detalle y critica por llevar o no llevar a un futbolista en específico y señaló que todavía no hay nadie seguro.

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“Hablando de justicia deportiva, que es compleja de conseguir, si puede pasar cualquier cosa, pero todo dentro de la normalidad y a lo mejor alguien que no está en nuestro radar puede venir al final. Creo que recordar en el pasado que siempre en los mundiales hay algún detalle a favor o en contra “que vino este y no aquel” ante la sorpresa de todos nosotros”

“Desde luego se hace un análisis profundo, no es un tema de caprichos ni personales… es un tema de tratar de elegir lo mejor y si un cuate se le ocurre cerrar la liga con 17 goles en cinco partidos cae en su propio peso, pero es así, nadie está seguro y nadie está descartado”, afirmó Javier Aguirre.