    Mundial 2026

    Javier Aguirre muestra un poco de la alineación de México vs. Australia

    El técnico de la Selección Mexicana da muestras de la forma en que enfrentará el próximo amistoso rumbo al Mundial 2026.

    Por:Erick Morales Baca
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    Video Javier Aguirre deja ver posible defensa ante Australia

    Ya con miras a enfrentar a Australia en encuentro amistoso en Pasadena, California, la Selección Mexicana p ermitió la convivencia con la afición Tricolor, al permitirles la entrada para ver los entrenamientos dirigidos por Javier Aguirre.

    La afición respondió ante las concesiones del Tri y se juntaron más de mil aficionados en las gradas del Rose Bowl para apoyar a cuadro mexicano, mismo que hizo entrenamiento ligero, pero mostró un poco de la estrategia que usará ante el cuadro australiano.

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    Parte de este esquema se basó con los defensas centrales, quienes dirigidos por Rafa Márquez, mostraron la forma en que saldrán con trazos largos para facilitar la llegada de los laterales y saquen el servicio.

    Se pudo ver en la línea defensiva a César Montes con Jorge Sánchez, quienes salieron con Luis Romo para una salida de trazo largo dirigido a los que van por fuera.

    Ante esto que se vio en la estrategia, se podría esperar que Javier Aguirre inicia ante Australia con Jorge Sánchez por derecha, César Montes, Luis Romo, Alejandro Gómez y Mateo Chávez.

    Sería complicado que Johan Vásquez vaya de inicio para este encuentro de preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026, debido a los pocos días que lleva entrenando con el cuadro Tricolor.

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