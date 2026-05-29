Mundial 2026 Javier Aguirre aclara la situación de Alexis Vega en Selección Mexicana El técnico del Tri habla de lo que ha observado con el jugador del Toluca desde que llegó a la concentración.

Video Javier Aguirre aclara el estado de salud de Alexis Vega

Uno de los jugadores que más dudas ha generado y actualmente están en la concentración de la Selección Mexicana es Alexis Vega, principalmente por la situación física que presenta después de ser sometido a varias operaciones, por lo que Javier Aguirre aclaró los rumores.

"Alexis se hizo una limpieza, es un jugador que ha sufrido con esa rodilla, ha sufrido mucho, tiene cinco cirugías y vino condicionado por mi parte y le dije que necesitaba verlo en este proceso y me ha convencido gratamente".

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Ya pensando en sus piezas rumbo al Mundial de 2026, el 'Vasco' Aguirre se sinceró respecto al mediocampista del Toluca y dejó claro que no se le ha dado un trato especial respecto al resto de los jugadores.

" Lo ves correr o caminar y se le nota que tiene una situación de una rodilla que ha sido intervenida, pero no le merma ni su velocidad, ni rendimiento físico ni su carga de trabajo, no le hemos dado un día de descanso".

ALEXIS VEGA, SIN PROBLEMAS DE SALUD

Muy cerca de enfrentar a Australia en partido de preparación para la justa mundialista, el estratega nacional, Javier Aguirre, habló de los logros que ha alcanzado Alexis Vega y por lo que fue llamado a la Selección Mexicana.

"Ha hecho trabajo de gimnasio, ha adelgazado y lo hemos corroborado, es un jugador que ha recuperado un nivel altísimo, tuvo un par de temporadas no muy agradables y en Toluca ha encontrado su sitio, ha sido bicampeón y no entiendo por qué se le pueda cuestionar un tema de salud".

Finalmente, el Vasco afirmó que las lesiones que Alexis Vega ha sufrido en la rodilla, al mismo tiempo le han dado fortaleza mental, por lo que actualmente está en su mejor momento.