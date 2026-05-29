Mundial 2026 Jorge Sánchez podría dejar el futbol de Grecia tras incumplimiento de contrato del PAOK El lateral de la Selección Mexicana vive momentos de incertidumbre de cara al Mundial.

Video A Jorge Sánchez no le cumplieron en el futbol de Grecia

A cuatro meses de su regreso al futbol de Europa y a semanas del Mundial 2026, el seleccionado Jorge Sánchez podría abandonar su sueño en el futbol de Grecia por una increíble razón.

De acuerdo con información de Mauricio Ymay, de TUDN, Jorge Sánchez ha vivido un 'infierno' en el PAOK Salónica del futbol griego porque no le han cumplido lo que le prometieron.

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"El tema que me enteré de Jorge Sánchez, por increíble que parezca, de repente creemos que en Europa todo es miel sobre hojuelas y que se vive de maravilla, se ha encontrado con una triste historia, no le cumplieron en Grecia lo que le habían prometido, la pasó muy mal en los últimos meses".

El exjugador de Cruz Azul regresó a Europa a inicios de febrero tras su gran nivel mostrado en la Liga MX con La Máquina. Pero aunque el presente con su club no es el mejor, Jorge Sánchez ha sido arropado por la Selección Mexicana y el jugador ya medita ofertas del Viejo Continente y del futbol mexicano.

"Jorge Sánchez hoy está muy bien valorado por el cuerpo técnico de la Selección Nacional, evidentemente busca tener una buena Copa del Mundo, porque hay ofertas importantes por Jorge Sánchez, una del futbol de Europa y otras del futbol mexicano, evidentemente Jorge Sánchez no está del todo tranquilo sabiendo que no le cumplieron lo que le prometieron (en su contrato) en el futbol de Grecia".