Mundial 2026 Javier Aguirre lamenta falta de minutos de Edson Álvarez y 'Chino' Huerta El directorr técnico de la Selección Mexicana refiere que puede asumir el riesgo con ambos elementos para la Copa del Mundo.

Video La falta de minutos: el único lamento que Javier Aguirre tiene con dos jugadores

Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, reveló que de todo el plantel con el que cuenta de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26 tiene los minutos de actividad que a él le agradan, excepto con dos elementos: 'Chino' Huerta y Edson Álvarez.

En conferencia de prensa previo al partido amistoso ante Australia, Aguirre señaló que ambos elementos no tienen los minutos que él hubiera deseado en los últimos meses.

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Si bien Álvarez y Huerta cuentan con esa 'desventaja', Javier Aguirre consideró que 'correr el riesgo' en ese tema con dos de 26 jugadores, no es tan malo estadísticamente.

"Chávez jugó muchos partidos, quizás, salvo Edson y Chino, nos hubiera gustado más minutos, pero de aquí al 11, 18 y 24, no tengo duda que estarán disponibles, hay que ver todos los posibles, solo esos dos diría que no han tenido los minutos que nos hubiera gustado en los últimos tres meses.