Mundial 2026 Javier Aguirre asegura que localía del Mundial 2026 obliga a México a fortalecerse México encara su penúltimo juego de preparación antes del partido inaugural ante Sudáfrica.

Video El factor clave de la Selección Mexicana que aprovechará Javier Aguirre

Javier 'Vasco' Aguirre habló ante la prensa de cara al penúltimo juego de preparación de la Selección Mexicana antes del debut en el Mundial 2026 ante Sudáfrica.

El Vasco no pasó por alto la visita a inicios de semana de las leyendas mexicanas de la Copa del Mundo del 86 y reveló la petición que le hizo a la Federación Mexicana de Fútbol para fortalecer a su plantel y prepararlos mentalmente para la presión de ser locales.

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"Hablando con Bora y con compañeros del 86, el común denominador era la localía, es decir, no es lo mismo jugar en Catar, en Japón, que jugar en casa, eso te obliga a tener una fortaleza mental para soportar cualquier escenario.

"En ese sentido pedí a la dirección deportiva que nos llevara a diversos escenarios, para ver la actitud y conducta de los jugadores, no solo los 90 minutos, sino el no comer en tu país, que hablen otro idioma, esas cosas, el transporte, los campos de entrenamiento.

"Bajo ese esquema ir sacando y viendo esos filtros y procesos selectivos en los cuales, insisto, llegas a ser injusto sin proponértelo, pero tienes que esperar un escenario en el cual tengan un equilibrio emocional y soportar cualquier eventualidad del juego que se pueda presentar en 90 minutos".