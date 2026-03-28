Mundial 2026 ¡Justo a tiempo! Gilberto Mora sería dado de alta la próxima semana El regreso del juvenil mexicano estaría por concretarse luego de la pubalgia que lo ha aquejado.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video México vs. Portugal: Gilberto Mora revela cuándo recibirá el alta médica tras lesión

El mediocampista mexicano Gilberto Mora estaría por concretar su regreso a las canchas, luego de la pubalgia que lo ha mantenido alejado tanto de partidos de la Liga MX como de la Selección Mexicana.

Previo al partido entre México y Portugal en el estadio Banorte, el propio Mora confirmó que la próxima semana recibiría el alta médica. " Ya casi, la próxima semana ya el alta", confió el jugador al ser cuestionado.

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El jugador también confirmó que su lesión fue provocada por la alta carga de partidos como ya se había considerado. El regreso de Mora es una buena noticia para Javier Aguirre, en medio de una importante ola de bajas de cara a la Copa del Mundo 2026.

¿Desde hace cuánto que no juega Gilberto Mora?

El último partido disputado por Gilberto Mora este 2026 fue el 17 de enero cuando Xolos se enfrentó al San Luis en un partido que terminó empatado a un gol. En ese juego, el juvenil disputó 45 minutos, desde entonces no volvió a aparecer.

Con Xolos acumula un total de 49 partidos disputados, nueve goles y dos asistencias. Mientras que con la selección mayor de México suma ya cinco partidos jugados.

El año pasado destacó por la gran actividad que tuvo con los torneos de la Liga MX, la Copa Oro, así como el Mundial Sub 20. Fue tanta su participación que no fue convocado a la Sub-17 para el Mundial de la categoría.