Liga MX Hormiga González supera a Gil Mora y ya es el más caro de la Liga MX Las buenas actuaciones del delantero de Chivas lo llevaron a ser considerado como el más valioso.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Hormiga González y la marca impuesta en la Liga MX que supera a Gil Mora

El delantero de Chivas y la Selección Mexicana, Armando 'Hormiga' González, se convirtió en el futbolista más valioso de la Liga MX luego de sus buenas actuaciones en el torneo nacional donde incluso ya fue campeón de goleo individual.

De acuerdo con la más reciente actualización de valores de mercado del portal especializado Transfermarkt, la Hormiga González pasó de los siete millones de euros a los 15 millones, lo que significa un incrementó de más del doble de su valor anterior.

PUBLICIDAD

El atacante de las Chivas superó así a otros jugadores como Gilberto Mora, quien en su última actualización había alcanzado los diez millones de euros según las estimaciones del portal especializado.

¿Quiénes son los jugadores más valiosos de la Liga MX?

Otro jugador que aumentó su valor en el mercado fue Erik Lira, quien gracias a sus relevantes actuaciones con Cruz Azul ahora aumentó cuatro millones de euros. Es decir que pasó de los ocho millones a los 12 millones.

El top tres de jugadores más valiosos de la Liga MX está compuesto por futbolistas mexicanos. El primer puesto es de Armando González, seguido de Erik Lira y lo completa Gilberto Mora.

Tanto la Hormiga como Mora ya han sido relacionados con clubes del extranjero, pero por el momento no se ha reportado más que posible interés. El caso de Mora es también de consideración, pues por la edad no saldría todavía al futbol del exterior.

Jugadores más valiosos de la Liga MX: