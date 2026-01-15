    Mundial 2026

    Germán Berterame señala que si va al Mundial 2026 “no es por hacer goles”

    El delantero del Monterrey habló de la competencia directa con ‘Hormiga’ González y responde al ‘Abuelo’ Cruz sobre los naturalizados en el Tricolor.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video Resumen | Rayados derrota a Necaxa en su visita a Aguascalientes

    Germán Berterame se estrenó como goleador en el Clausura 2026 con su gol en la victoria frente al Necaxa en la jornada doble, la primera de este semestre en la Liga MX, y con ello levanta la mano para ser considerado por Javier Aguirre en la convocatoria final de la Selección Mexicana para el Mundial 2026.

    El argentino naturalizado mexicano y quien ya ha vestido la playera del Tricolor señaló que si es considerado por el ‘Vasco’ Aguirre para la justa mundialista no será precisamente por sus goles, sino por la labor en la cancha que realice con su club y que le permita ganarse un lugar en la lista nacional.

    “Siempre lo dije, no por hacer goles voy a estar llamado a la selección. Creo que no se tienen que ir por ese lado. Si me llevan va a ser por el trabajo que haga durante los noventa minutos. El gol va a llegar dependiendo de cómo trabaje y de cómo vaya el equipo. Eso es lo importante. Y obviamente estoy totalmente enfocado”, indicó a la prensa deportiva este jueves.

    Germán Bertareme jugó cinco partidos con la Selección Mexicana en 2025, todos amistosos, e hizo un gol en el empate frente a Ecuador en octubre pasado. Con Rayados hizo dos goles en la Liguilla pasada y nueve a lo largo del torneo regular, lo que genera que Javier Aguirre voltee hacia él para definir su convocatoria a la Copa del Mundo de la FIFA.

    “Todos los jugadores de la Liga MX y los que están en Europa sabemos que es un año mundialista. Va a ser hermoso, y al que le toque estar, si Dios quiere y me toca a mí, disfrutarlo al máximo”, añadió.

    GERMÁN BERTERAME Y LO QUE LE HA DICHO A ‘HORMIGA’ GONZÁLEZ RUMBO AL MUNDIAL 2026

    El delantero de Chivas es otro de los delanteros que quieren sumarse a la lista definitiva de la Selección Nacional de México; Armando ‘la Hormiga’ González suma también un gol en el Clausura 2025 en el triunfo de la Jornada 1 ante Pachuca y en el torneo pasado marcó 12 en la fase regular.

    Al respecto, Germán Berterame confesó lo que le ha dicho a la ‘Hormiga’ cuando lo ha encontrado y no es más que palabras de rivalidad deportiva frente al éxito que ha tenido el jugador de Chivas de 22 años de edad.

    “Siempre lo felicité porque se lo merece. Ha trabajado en silencio durante mucho tiempo y ahora están llegando los frutos. Es bueno tener una competencia sana y seguramente los dos estaremos al cien por ciento”.

    Asimismo, Germán Bertareme respondió a las declaraciones del ‘Abuelo’ Cruz, quien se calificó como un “patriota” y no le gusta ver a jugadores naturalizados en la Selección Mexicana.

    “¿A quién no le gustan? ¿A vos o a la gente? A mí me importa la gente a la que sí le gusta. No le doy importancia a lo negativo, siempre trato de quedarme con lo positivo. A la gente de selección le gusta cómo juego y por algo me están llevando. Las cosas negativas no me entran por un oído y me salen por el otro.

    “Creo que esa exigencia (al jugador naturalizado) la ponen ustedes, no la gente que trabaja en la selección ni el cuerpo técnico. Ellos exigen igual a todos los jugadores. Sabemos que estar en una selección conlleva exigencia, y también la de la gente, porque aman a su país y es lo que todos queremos”, comentó Germán Berterame.

