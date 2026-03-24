Mundial 2026 Este es el Himno Oficial de la Selección Mexicana para el Mundial 2026 de Grupo Frontera El nuevo himno de la Selección Mexicana 'Un solo corazón' sale a la luz de cara al Mundial 2026.

Video ¿Te gusta? Este es el himno que el Tri usará rumbo al Mundial 2026

Grupo Frontera dio a conocer 'Un solo corazón', la canción que será el himno de la Selección Mexicana en una pieza que sale al a luz de cara a la disputa de la Copa Mundial de la FIFA 26.

Esta canción fue tocada por primera vez en público, además de que se difundió ya de forma digital en lo que representará un nuevo aspecto de identidad con el Tri.

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'Un solo corazón' es una pieza hecha en colaboración con Grupo Frontera y tendrá el propósito de apoyar a la Selección Mexicana rumbo al Mundial.

"Esto es especial para nosotros porque llevamos siete Mundiales apoyándolos y este es un honor, tener la canción con ustedes, un abrazote para todos los mexicanos", fue el mensaje que dejaron en el Grupo Frontera.