Mundial 2026 Memo Ochoa regresa a la convocatoria de la Selección Mexicana de cara al Mundial 2026 La mesa de Tercer Grado Deportivo discutió la convocatoria de Javier Aguirre para los juegos ante Portugal y Bélgica.

Por: Alonso Ramírez Síguenos en Google

Video ¿Falta de talento en la portería del Tri o confianza en Memo Ochoa?

Con el partido de la Selección Mexicana frente a Portugal para la reinauguración del Estadio Banorte en duelo de la Fecha FIFA, Javier Aguirre dio a conocer a los futbolistas que estarán en este juego y en el próximo ante Bélgica.

Uno de los nombres que sorprendió es el del portero Guillermo Ochoa, aunque la verdadera pregunta es si será el elegido para el Mundial 2026, sobre este tema se habló en la mesa de Tercer Grado Deportivo.

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Mario Reimers ve al arquero de Chivas en la portería de México durante la Copa del Mundo, a pesar de la experiencia y lo que puede aportar Ochoa para el Tri.

“ Viendo la actuación de Rangel, sobre todo el fin de semana, me parece que tiene muchas posibilidades de ser él el arquero titular, sin embargo, simbólicamente pesa muchísimo, es historia viva, creo que es un arquero que, si tuvo una época, recuerdo esas atajadas en Brasil”.

Sin embargo, dejó una duda en la mesa sobre la falta de formación de arqueros en el Futbol Mexicano, porque se sigue llamando al arquero que cumpliría su sexto Mundial.

“Pero hay una doble lectura que no es mutuamente excluyente, insisto, Guillermo Ochoa puede ser un arquero con gran talento, con una historia muy importante y que además en lo anímico le puede sumar mucho a la selección, y eso no quita, que eso nos habla de una baraja de talento muy raquítica, porque una y otra vez se tiene que echar mano de esta clase de situaciones”.

David Faitelson por su parte, estuvo de acuerdo con el cuestionamiento, pero señaló que al momento no hay un jugador que haga que Memo se retire por completo de la competencia en el arco mexicano.

“Está en la disyuntiva con Ochoa, si es su gran talento que lo tiene, o si es que México no ha sido capaz de producir futbolistas en la portería, el único que puede retirar a Guillermo Ochoa es otro futbolista que diga yo soy mejor que tú a un lado, no existe hoy en día”.