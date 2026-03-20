Mundial 2026 El destino de Fidalgo: En 2012 jugó en México con España Sub-15… hoy es convocado al Tri El Maguito jugó por primera vez en territorio mexicano en la Copa México de Naciones, además de tener una visita especial al Estadio Banorte.

Video Álvaro Fidalgo ya visitó el Estadio Banorte como seleccionado

Álvaro Fidalgo es nuevo jugador de la Selección Mexicana después de recibir su primer llamado en la convocatoria a la Fecha FIFA para los partidos ante Portugal y Bélgica y, en un giro inesperado en su carrera, el 'Maguito' volverá al Estadio Banorte infundado en la camisa de un conjunto nacional.

El elemento que ahora pertenece al Real Betis visitó México por primera vez en 2012, cuando se disputó la Copa de Naciones Sub-15 con España.

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En aquella ocasión, Álvaro Fidalgo, que era un buen prospecto del futbol español, disputó con la 'Furia' cuatro partidos en el CECAP, que está a unos metros del Estadio Azteca.

España no llegó a la Final, misma que iba a disputarse en el Estadio Azteca en primera instancia, pero después fue movida al Estadio Nemeisio Diez de Toluca.