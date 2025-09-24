La FIFA analiza la posibilidad de que el Mundial 2030 de España, Portugal y Marruecos se juegue con 64 equipos, 16 más de los que tendrá la Copa del Mundo 2026 que hasta el momento será el torneo más grande de la historia.

The Athletic reporta que este martes la FIFA discutió el tema tras recibir una propuesta formal de una delegación sudamericana compuesta por jefes de estado de Paraguay y Uruguay, así como los altos ejecutivos de la Conmebol.

La reunión se llevó a cabo en la sede de la FIFA en Nueva York, dentro de la Torre Trump, donde estuvo presente el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, quien lideró las conversaciones en representación de la delegación visitante.

También acudieron el presidente de la Asociación del Futbol Argentino (AFA), Claudio ‘Chiqui’ Tapia, Robert Harrison, presidente de la Asociación Paraguaya de Futbol (APF), e Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF).

La reunión también contó con presencia política, pues asistieron el presidente de Paraguay, Santiago Peña, y el presidente de Uruguay, Yamandú Orsi. El único ausente fue el presidente de Argentina, Javier Milei, quien se encontraba en una reunión con Donald Trump.

La idea de que el Mundial 2030 se dispute con 64 equipos toma fuerza, aunque todavía no es una realidad, pues se programaron nuevas reuniones en las próximas semanas.

¿Por qué se jugaría un Mundial de 64 equipos?

De acuerdo con el New York Times, fue Ignacio Alonso, el presidente de la Asociación Uruguaya de Futbol (AUF), quien propuso la idea en marzo de este año en la reunión del Consejo de la FIFA.

Su argumento principal fue que la Copa del Mundo se celebró por primera vez en Uruguay en 1930 y sugirió una conmemoración “única” para el centenario.

Cabe recordar que, los primeros partidos del Mundial 2030 se jugarán en Paraguay, Uruguay y Argentina (cada uno jugará un 'partido de inauguración') antes de que la competición se traslade a España, Portugal y Marruecos. Será la Copa del Mundo más extensa al celebrarse en tres continentes y seis países.

En caso de que FIFA termine avalando un Mundial de 64 equipos, significaría que más del 30 por ciento de los 211 países afiliadas a la FIFA disputarán el torneo.