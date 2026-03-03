Mundial 2026 100 días para el Mundial 2026: el gol, el partido, la expulsión cien en los Mundiales La Selección Mexicana también aparece en uno de los rubros de los cien, lamentablemente no es bueno.

Estamos a 100 días de que el Mundial 2026 inicie con el partido entre México y Sudáfrica, por lo que hicimos un recuento por los centenares más relevantes en la historia de las Copas del Mundo.

Iniciemos con el partido 100, este se dio en el Mundial de Suiza 1954, el partido por el tercer lugar entre Austria y Uruguay. Los austriacos se quedaron el con el triunfo por marcador de 3-1.

Después tenemos el gol 100 en la historia que se dio de forma rápida, apenas en el Italia 1934, el delantero Angelo Schiavio escribió su nombre en los libros al marcarle a Estados Unidos en los octavos de final.

Tenemos al jugador expulsado número cien, este es el turco Hakan Unsal en el partido ante Brasil en la fase de grupos del Mundial Corea-Japón 2002.

La tarjeta amarilla 100 llegó en Alemania 1974, el chileno Juan Machuca fue el acreedor a esta amonestación. El sistema de amarillas y rojas fue implementado en México 1970.

En este tema aparece la Selección de México, en Qatar 2022, el Tri recibió el gol 100 en contra en el fatídico partido ante Argentina en la fase de grupos, Enzo Fernández le marcó a Guillermo Ochoa.

Dentro del Mundial 2026, el partido 100 se dará en Cuartos de Final, el 11 de julio en Kansas City. Ahora falta esperar si se dará un gol 100 en esta Copa del Mundo y ver que otros datos se arrojan sobre esta magnífica cifra.